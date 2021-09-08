Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) запретили женщинам, в том числе спортсменкам национальных сборных, заниматься спортом в Афганистане. Об этом заявил заместитель главы комиссии движения по культуре Ахмадулла Васик.

"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - цитирует Васика SBS News.

Он также подчеркнул, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт таковой не является.

Напомним, по правилам Международного совета крикета (ICC), все 12 членов организации должны иметь как женскую, так и мужскую команду, если они хотят проводить матчи по этому виду спорта между сборными разных стран. В Афганистане крикет является одним из самых популярных видов спорта.