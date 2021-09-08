Новости

Лавров высказался о погибшем главе МЧС Зиничеве 16:21
Талибы запретили женщинам заниматься спортом 16:14
Под завалами дома в Ногинске может находиться ребенок 16:10
ФИФА временно отстранила восемь бразильских игроков английской клубов 16:04
В ФСС назвали число дней нетрудоспособности на одного человека в год 16:02
В ВОЗ обеспокоены качеством медицинской помощи во всем мире 15:54
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами 15:54
Силуанов не исключил финансовую поддержку Беларуси при необходимости 15:30
Две столицы могут стать единой агломерацией 15:30
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева 15:28
Лукашенко предложил отказаться от приема обратно нелегалов из ЕС 15:27
Победителям и призерам Олимпиады в Токио вручат автомобили в Кремле 15:23
Косачев: Зиничев не был "кабинетным" министром 15:18
Разбор завалов в Ногинске планируют завершить не позднее утра пятницы 15:18
Нападающий "Краснодара" Сулейманов перешел в турецкий "Гиресунспор" 15:08
Минтруд назвал пособия, для которых нужна карта "Мир" 15:03
Рада не поддержала обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО для Киева 15:01
Медведев: Героический поступок Зиничева будут помнить 14:59
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 15 14:56
Росздравнадзор не выявил данных о проблемах безопасности вакцин от COVID-19 14:52
Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг 14:49
Глава ФНС рассказал о возможной глобальной налоговой службе 14:49
Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по 1 млн рублей 14:39
Мишустин: Зиничев считал службу Родине делом жизни 14:22
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 16:14
Рубрика: В мире

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Текст: Диана Ковалева

Талибы (террористическая организация, запрещена в РФ) запретили женщинам, в том числе спортсменкам национальных сборных, заниматься спортом в Афганистане. Об этом заявил заместитель главы комиссии движения по культуре Ахмадулла Васик.

Фото: hwr.org
Афганские беженцы пытаются устроить детей учиться в школы Киргизии

"Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру масс-медиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры", - цитирует Васика SBS News.

Он также подчеркнул, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт таковой не является.

Напомним, по правилам Международного совета крикета (ICC), все 12 членов организации должны иметь как женскую, так и мужскую команду, если они хотят проводить матчи по этому виду спорта между сборными разных стран. В Афганистане крикет является одним из самых популярных видов спорта.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Шойгу: Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире