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8 сентября 2021 г.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 7 сентября 2021 года № 841 "Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Татарстан на 2022 год"

Дата подписания 7 сентября 2021 г.
Опубликован 8 сентября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Законом Республики Татарстан от 20 июля 2005 года № 92-ЗРТ "О прожиточном минимуме в Республике Татарстан" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2022 год в расчете на душу населения в размере 10 204 рублей, для трудоспособного населения - 11 122 рублей, пенсионеров - 8 775 рублей, детей - 10 245 рублей.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин



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