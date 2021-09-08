Терапевт рассказала о том, кому противопоказан обезжиренный творог

Творог считается одним из лучших источников кальция, в нем много витаминов, это отличный источник животного белка. Однако, как и у всякого полезного продукта, у творога есть и недостатки, и при неправильном употреблении он может нанести вред здоровью.

Как сообщила aif.ru терапевт Анна Ивашкевич, творог, как всякий кисло-молочный продукт имеет ограниченный срок хранения и при нарушении теплового режима может стать источником пищевого отравления и расстройства желудка.

Продукт также противопоказан людям, у которых наблюдается непереносимость лактозы. Поскольку у творога высокое содержание белка (16,7 грамм на 100 граммов продукта), что оказывает нагрузку на конечное звено обмена веществ: органы выделительной системы. При болезни почек от него лучше воздержаться.

Особо осторожными с творогом нужно быть тем, у кого есть избыточный вес и атеросклероз. Для этих людей желательно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, не следует забывать, что творог с низким процентом жирности имеет высокий инсулиновый индекс, который блокирует действие жиросжигающего соматотропнного гормона. А инсулин - это жиронакапливающий гормон, высокий уровень которого может провоцировать набор веса.