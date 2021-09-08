Тюменские преподаватели запустили курс русского языка для студентов из США

Преподаватели Тюменского государственного университета проводят курс русского языка в университете Северной Аризоны, сообщает пресс-служба фонда "Русский мир". Цель курса - популяризация русского языка и культуры в других странах.

Студенты разных кафедр и специализаций Аризонского университета с удовольствием изучают язык Пушкина. Здесь учатся и лингвисты, и физики, и биологи, и химики. Один из мотивов - работа в космосе.

А занятия проходят в рамках курса "Я путешествую по России", что привлекает учащихся возможностью посетить нашу страну вживую.

Организатором проекта стал фонд "Русский мир". Инициаторы идеи считают, что образовательный курс поможет молодым американцам не только выучить азы русского языка, но и познакомиться с культурой, географией и историей России. Следующий шаг - желание путешествовать по России и, возможно, учиться здесь.

Русисты отмечают активность и мотивированность американских студентов.

"Искренность и увлечённость моих новых учеников очень вдохновляют, поэтому я стараюсь сделать уроки интересными и нестандартными. Времени у нас мало (только шестьдесят часов русского языка), а хочется так о многом рассказать, поэтому стараемся больше говорить на уроке, чтобы ребята чувствовали себя уверенно, когда возникнет необходимость пообщаться с русским другом при личной встрече", - рассказывает преподаватель ТюмГУ Яна Полухина.

"У каждого из нас есть разные причины для изучения этого (русского - прим. "РГ") языка, однако все могут согласиться, насколько он прекрасен. Многие из нас с нетерпением ждут возможности посетить Россию в будущем. Страна прекрасна, и изучение новой культуры вместе с языком дает нам представление о разных частях мира", - делятся впечатлениями учащиеся.

К слову, мотивация аризонских студентов весьма интересна. К примеру, Тайлер и Кэтрин решили изучать русский вместе с астрономией и физикой, поскольку он известен как один из двух языков Международной космической станции. Они надеются, что смогут использовать эти знания для общения с россиянами и создания лучших альянсов, работая НАСА как на Земле, так и в космосе.