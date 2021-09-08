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08.09.2021 19:39
Рубрика: В мире

Трамп прокомментирует боксерский поединок

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Бывший президент США Дональд Трамп, рассчитывающий, как утверждают американские СМИ, выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года, подписал любопытный контракт. Согласно документу, 45-й по счету лидер США на пару с его сыном Дональдом Трампом-младшим выступит в роли комментатора боксерского поединка. Таким необычным образом эксцентричный американский политик и успешный в прошлом бизнесмен рассчитывает не только пополнить собственный кошелек, но и вновь приковать к себе внимание широкой публики.
Трамп утверждает, что разбирается не только в гольфе, но и в боксе. Фото: Gettyimages Трамп утверждает, что разбирается не только в гольфе, но и в боксе. Фото: Gettyimages
Трамп утверждает, что разбирается не только в гольфе, но и в боксе. Фото: Gettyimages

"Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду возможности увидеть вечером в субботу этих двух и поделиться своими мыслями на этот счет, находясь в первых рядах у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие", - заинтриговал аудиторию Трамп своим предстоящим участием в качестве комментатора предстоящего спарринга.

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Известно, что бой между двумя тяжеловесами - американским боксером Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом - пройдет 11 сентября в Голливуде (штат Флорида) в рамках турнира Triller Fight Club. Спортивное мероприятие будут транслировать по платному телеканалу FiteTV и уже вовсю рекламируют на его сайте. Просмотр матча через интернет в HD качестве и под аккомпанемент Трампа обойдется зрителям в 19 долларов 99 центов. Однако какой гонорар выплатят экс-президенту США за участие в спортивном шоу, нигде не раскрывается.

Присутствие на этом бое Дональда Трампа, проигравшего выборы 2020 года, но так и не признавшего своего электорального поражения, станет его первым публичным выступлением за последние месяцы, пишут американские СМИ. При этом обозреватели уже обратили внимание, что момент для "явления" Трампа народу выбран не самый удачный - в субботу в США будут вспоминать 20-ю годовщину террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон. Впрочем, не исключено, что именно к этой символичной дате самобытный и несистемный политик Трамп и подгадал свое появление на широкой публике.

При этом с миром спорта, точнее, с его деловой стороной, бывший американский лидер знаком не понаслышке. В конце 1980-х годов он выступал в роли бизнес-советника легенды бокса Майка Тайсона, а также участвовал в организации крупных боксерских поединков на площадках принадлежавших самому Трампу казино. Кроме того, если верить его книге "Искусство сделки", махать кулаками Дональд Трамп также умеет - в школе он якобы поставил синяк под глазом учителю музыки за то, что тот не оценил его способности и постоянно оскорблял.

Фото: AFP/Andrew Harnik
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Американские комментаторы отмечают, что Трамп не впервые использует крупные спортивные мероприятия для самопиара. В феврале 2020 года, еще будучи президентом США, он сильно удивил зрителей крупнейшей гонки NASCAR, прокатившись на лимузине по гоночной трассе. Впрочем, похожим образом поступали и его предшественники: Барак Обама неоднократно появлялся на баскетбольных играх, а Джордж Буш-младший даже вбрасывал мяч в ходе бейсбольных соревнований. При этом никто из прежних хозяев Белого дома не додумался попробовать свои силы в качестве комментатора спортивных состязаний. Так что и в этом Дональд Трамп оказался первопроходцем.

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