Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи

Год 1991-й у многих связан только с ГКЧП. И мало кто помнит, что 9 сентября того же года состоялся первый в истории страны разговор по мобильному телефону, положивший начало бурному развитию такой связи в нашей стране.

Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак 9 сентября 1991 года делает первый в стране звонок по сотовому телефону - мэру Сиэтла Норману Райсу. Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС

В то время, когда мобильная телефонная связь на Западе вовсю развивалась, в нашей стране о ней простые граждане и не слышали. К тому же многие технологии и элементную базу для создания сотовой сети нельзя было купить за границей из-за инициированного США в рамках Координационного комитета по экспортному контролю запрета поставок в СССР высокотехнологичного оборудования.

Ситуация изменилась лишь в самом конце 1980-х годов, когда на волне перестройки и улучшения отношений между странами министр связи СССР Геннадий Кудрявцев стал вести переговоры с американскими телекоммуникационными компаниями об их участии в модернизации отрасли. Американская компания US WEST, будучи заинтересованной в выходе на советский телекоммуникационный рынок, помогла снять часть ограничений на поставки в СССР передовых технологий связи.

Первый звонок по сотовому телефону в России 9 сентября 1991 года сделал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, который пару минут общался на английском языке с мэром Сиэтла Норманом Райсом. С этого разговора и началась история отечественной сотовой связи.

Звонок Собчака обслуживался первым отечественным оператором сотовой связи - компанией "Дельта Телеком", созданной в форме совместного российско-американского предприятия. Исторический звонок организовал Леонид Рейман, возглавивший в будущем Министерство связи РФ (с 1999 по 2008 год).

Во время того памятного звонка Анатолий Собчак воспользовался аппаратом фирмы Nokia Mobile Phones (Финляндия) модели Mobira MD 59-NB2. Масса модели достигала 3 килограммов. Сегодня трудно поверить в то, что первые мобильники были такими тяжелыми.

Основными потребителями сотовой связи тогда стали крупные организации, состоятельные бизнесмены и представители иностранных компаний. Всем абонентам услуги предоставлялись по единому тарифу.

Количество абонентов даже через год после начала эксплуатации сети не превышало 1500 человек. При этом доходы оператора были значительными, так как все абоненты активно пользовались услугами компании, а тарифы по сравнению с современными были крайне высоки.

Напомним, в 1991 году подключение к мобильной сети обходилось абоненту примерно в 5000 долларов. В эту сумму входил залог за услуги, авансовый платеж и стоимость телефонного аппарата Mobira MD59-NB2. Стоимость минуты разговора (как за входящие звонки, так и за исходящие) составляла около одного доллара США.

Сегодня телефонные аппараты сотовой связи есть, наверное, у всех граждан не только РФ, но и СНГ. Они стали легкими и многофункциональными. Без них свою жизнь мы и не мыслим.