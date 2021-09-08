Трудовые инспекторы будут приходить к работодателям чаще

Трудовые инспекторы теперь будут не только наказывать работодателей, но приходить к ним с профилактическими визитами. Об этом "Российской газете" на Всероссийской неделе охраны труда рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

Он пояснил, что такие визиты станут обязательными и регулярными.

"Теперь обязательно должны быть профилактические визиты, которые заключаются в том, что инспектор приходит помочь. Наша задача не наказать, а сделать так, чтобы нарушений не было", - подчеркнул Иванков.

По итогам такого визита инспектор труда не может оштрафовать. Он выдаст рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере у работодателя.

Руководитель Роструда также напомнил, что с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила по охране труда, основная задача которых - предупреждение производственных рисков. Планируется, что это позволит сделать труд более безопасным и эффективным, не только лучше защищать права работников, но и снизить нагрузку на работодателя.