Ученые: Если люди продолжат мусорить, им скоро придется дышать в скафандре

Если люди не начнут возвращать Земле экодолг, они обречены грызть пластик, жить в норе и ходить в скафандрах, чтобы не задохнуться. Такое будущее рисуют ученые Римского клуба, если люди не умерят аппетиты. Ведь день экодолга - день, когда человек вычерпывает запасы Земли, данные ему природой на год, десять лет назад наступал осенью. Теперь он сдвинулся на 29 июля. Пять месяцев в году человек живет взаймы - берет блага у природы и внуков. Размер должника копится. И встал вопрос: человек или природа.

Сто пирамид Хеопса

Изощренность человека мусорить мутирует. Кажется, чисто - взлетел спрос на электросамокаты и гидроскутеры. А мегаполисы мира ввели лимит на их использование пока компаниями, а кое где - и обывателями. Утиль аккумуляторов обходится примерно в 18 тысяч рублей за штуку, но неуничтожаемыми остается до трети деталей. Причем мощностей для их переработки нет пока у полмира, включая Россию.

Еще электроэнергию самокаты "едят" знатно, требуя "добавки" от ГЭС и АЭС. То, как самокаты калечат пешеходов и даже водителей, не видит разве слепой. Как и того, что страна бьет рекорды по покупке бытовой техники и электроники, отправив на свалку в 2020 году более 1,7 миллиона тонн отходов.

По той же схеме досаждают неперерабатываемые пластиковая посуда, капсулы от кофе, цветные бутылки из полиэфира, пачки для табака и притча во языцех - пакеты дойпак, флоупак и прочие саше-пакеты. Их "парад" уже не на свалках - на улицах, пляжах, в парках и лесах стал частью пейзажа.

Этих отходов, которые люди не умеют перерабатывать и не хотят убирать, только в России "всего ничего" - сто пирамид Хеопса. В США - высота уже в 232 пирамиды, в Китае - почти 321. И куда их убирать: объем мусорных свалок в России сопоставим с площадью Азовского моря, в США он равен 12 Азовским морям, в Китае - 19. Так выживаемость мира приближается к пределам.

Если беспечность продолжится, как прогнозируют ученые Центра биоэкономики и эко-инноваций МГУ, уже к середине тысячелетия людям придется ходить по планете в скафандрах.

- Земля приспособится, а людям на ней места уже может не быть, - считает руководитель Центра биоэкономики и эко-инноваций МГУ Сергей Бобылев. - В экологии, как и в физике, есть законы. Люди сверхпотреблением нарушили главный - закон ареала обитания вида. Биосфера складывалась более 3,8 миллиарда лет. Наши предки тоже менялись. В итоге мы изменились так, что в современной биосфере нам комфортно. Но комфортом мы нарушили закон эволюции и запустили эффект домино: мы меняем экосистему вокруг себя продуктами жизнедеятельности - мусором и изменением климата, как заметил поэт, по принципу - "пусть этот мир прогнется под нас".

Прогиб образовался такой силы, что беречь природу уже мало, экономить ее запасы - тоже, надо регулярно возвращать долг - меньше потреблять и перерабатывать мусор, чтобы в нем не утонуть.

Философия выгоды

Избавиться от отходов можно тремя способами - цивилизовать свалки в полигоны, запускать мусоросжигательные заводы и перерабатывать мусор. По подсчетам ООН, повторно использовать можно до 85 процентов мусора.

Но есть подводные камни: никто не хочет работать с неперерабатываемыми отходами. Точнее, спорят, кто должен отдавать экодолг - бизнес, государство или человек?

- Принято бросать камни в бизнес, особенно в ТЭК, но ему быть "зеленым" все выгоднее, - считает заместитель директора Группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Владимир Горчаков. - Внедрение экопрактик, да, требует вложений, да, перекладывается частью бизнеса на потребителя, но взять энергоэффективность - мы стали платить меньше по счетам. Другой пример - переход на электронный документооборот. Он "убивает" бизнес на бумаге, но не бизнес, а ту его часть и модель вредного производства, которая сложилась за века. Тут всем придется учиться не брать лишнего - воды, одежды, света.

Горчаков считает, для этого надо менять мышление. Например, имея "старый" смартфон, а то и два, задуматься, покупая более продвинутый, сколько воды ушло на его изготовление и как работа по производству гаджета могла нарушить пути миграции рыб. Или как добыча сырья для стула сокращает места обитания деревьев, птиц и животных. Причем в этой философии выгоды нет ничего нового: предки, когда охотились на животных как на провиант, за раз убивали столько, чтобы не сократить вид и снова выйти на охоту. Это и есть мудрость видения экологического следа, утраченная современным человеком.

Поэтому вслед за созданием полигонов и сжиганием мусора придется отказаться от того, что не поддается переработке. Пока минприроды наметило запрет производства 28 одноразовых товаров - пластиковых трубочек, тарелок, стаканов, крышек, столовых приборов, ватных палочек, блистеров (кроме лекарств), цветных ПЭТ-бутылок, капсул для кофе, разных видов упаковки и пакетов. Замена им - из бумаги, дерева и... вторсырья.

Никто не хочет носить футболки из пластика или есть хлеб из пшеницы, мусором удобренной

Например, как посчитали в Институте водных проблем РАН, из семи переработанных литровых пластиковых бутылок можно сшить одну футболку, из 25 таких же бутылок - флисовую куртку. Из 500-700 алюминиевых банок можно сделать велосипед. Или из 400 винных бутылок - комплект стекловаты для изоляции загородного дома. При этом переработка поможет дать работу до 270 тысячам человек. Хотя быстро, хотя бы до 2030 года, от неперерабатываемого пластика отказаться не получится.

ИНФОГРАФИКА "РГ" АНТОН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ / ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Тетрис из компоста

Отходы после сортировки ждет долгая жизнь. Они превращаются в компост. Его потом используют для окультуривания свалок, создания парков (скамейки, покрытия, тренажеры) и даже в сельском хозяйстве как удобрения, что пока дорого и главное - вызывает чувство брезгливости и протеста.

Близкое отношение у людей к призывам экологов делать компост из своего мусора в квартирах. Хотя достаточно купить компостер. Для дачников и жителей сел сделать компостную яму во дворе и вовсе просто. Но привычка - вторая натура.

Цифра: 200 заводов, перерабатывающих мусор, построят в России к 2024 году

- Никто не хочет носить футболки из пластика или есть хлеб из пшеницы, им удобренной, - говорит научный сотрудник Института водных проблем РАН Артем Акшинцев. - Легче груз возврата экодолга переложить на ученых, государство и бизнес. И обвинить всех, кроме себя, в том, что кому-то выгодно "навязывать" новую модель производства. Но мы проработали все варианты будущего: от запуска мусорной ракеты в космос, которая к нам вернется, до мутагенеза, благодаря ему люди смогут жить в радиоактивной пустыне и есть пластик как торт. И пришли к выводу: расценивать пластик как полезное ископаемое - меньшее зло. Пока же пластик, который люди не умеют перерабатывать, пусть хранится на полигонах. Научимся, будем "добывать" как нефть и газ. Тут много надежд связано с искусственным интеллектом (ИИ), который развивается.

ИИ, как считают экологи, позволит обновлять "грязные" производства так, чтобы они производили столько, сколько нужно, а загрязняли меньше. И экосистема восстановится. Если же люди продолжат жить как живут, экосистема и человек мутируют.

Человека, предупреждают экологи, заменят подобные ему существа, которым будет комфортно жевать "химию" и жить при 50-60 градусах жары. Еще поэтому тянуть с возвратом экодолга себе в убыток. Ведь отходы и потепление - часть двух более главных экологических проблем: деградации почв и перенаселения. Лишь трем миллиардам людей еды хватает, а вот 4 миллиарда ложатся спать голодными. И ситуация все хуже, несмотря на развитие технологий, позволяющих получать больший урожай с гектара земли. На голодных, заваливаемых мусором перекладывается и экодолг. И все меньше времени понять и принять: раздельный сбор, переработка и сжигание мусора - это вроде игры в тетрис. Люди складывают кубики, стараясь оттянуть миг, когда монитор полностью заполнится и не останется чистого места для жизни.