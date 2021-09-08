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08.09.2021 22:40
Рубрика: Общество

Ученые назвали главное полезное свойство сваренных вкрутую яиц

Текст: Андрей Васильев
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Яйца, сваренные вкрутую, являются одним из самых богатых источников питательного вещества, который называется холин (витамин В4), выяснили американские ученые.

Фото: iStok
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Холин имеет множество полезных свойств для организма - от синтеза ДНК и регулирования экспрессии генов до помощи в производстве нейромедиатора, известного как ацетилхолин, который необходим для настроения, памяти, мышечного контроля и других функций нервной системы. Холин также способствует выведению из организма вредного холестерина ЛПНП, поскольку он помогает вырабатывать вещество, расщепляющее холестерин в печени. Недостаточное потребление холина в вашем рационе может потенциально вызвать накопление ЛПНП в этом органе.

Согласно исследованию научного департамента министерства сельского хозяйства США, одно большое сваренное вкрутую яйцо содержит 147 миллиграммов холина, что делает его вторым по богатству источником этого питательного вещества после говяжьей печени. По данным Национального института здоровья США, который цитирует eatthis.com, среднестатистическому взрослому мужчине требуется около 402 миллиграммов холина в день, а женщинам - около 278 миллиграммов.

Помимо холина, сваренные вкрутую яйца являются хорошим источником белка и витаминов для человека, включая A, D, E, K и несколько витаминов группы B.

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