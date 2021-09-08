Устройства с Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы Google с 27 сентября

Google объявила о том, что начиная с 27 сентября, устройства работающие на операционной системе Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы компании. Об этом пишет The Sun.

В частности, речь идет о таких приложения как YouTube, Google Maps, Gmail, Google Calendar и других. Ранее компания приостановила работу платежной системы Google Pay на старых мобильных устройствах.

Для того, чтобы продолжать пользоваться сервисами, компания настоятельно рекомендует обновить программное обеспечение устройства или сменить его на более новое. Среди популярных смартфонов, которые до сих пор работают на Android 2.3, можно отметить Samsung Galaxy S2, Sony Xperia S, Motorola, Fire и другие.