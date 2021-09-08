В 2021 году в России в полтора раза вырос спрос на зарядные устройства

В прошлом году крупнейшие компании-производители смартфонов - Apple, Samsung и Xiaomi - решили больше не вкладывать зарядные условия в коробки с флагманскими устройствами, а продавать их отдельно. Такие действия производителей привели к бурному росту рынка проводных и беспроводных адаптеров питания: в частности, количество купленных сетевых адаптеров и зарядных устройств в России за первые семь месяцев 2021 года выросло в полтора раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, рассказали в МТС. В денежном выражении рынок увеличился в 2,5 раза.

Первой в 2020 году от зарядных устройств в комплекте отказалась компания Apple. Тогда американский производитель объяснил это заботой об экологии: "Мы стремимся снизить негативное воздействие на окружающую среду, поэтому приняли решение убрать из комплекта наушники EarPods и адаптеры питания. Пользуйтесь теми адаптерами, который у вас уже есть, или приобретите отдельно", - заявили в Apple.

Затем за "яблочниками" повторила этот шаг Samsung, убрав адаптер питания и наушники из флагманской линейки смартфонов Galaxy S21. В компании тоже мотивировали отказ от адаптеров заботой об экологии. Также южнокорейцы удалили сообщение в одной из социальных сетей, где сами же высмеивали Apple за отсутствие адаптеров питания. Наконец, третьей в гонку производителей флагманов без адаптеров питания включилась китайская Xiaomi. В преддверии презентации смартфона Xiaomi Mi 11 глава компании Лэй Цзюнь написал в социальной сети, что у нового устройства не будет адаптера питания и снова объяснил это заботой об экологии. "У людей слишком много ненужных зарядок, - написал он. - А их отсутствие позволяет сделать коробки тоньше и легче". Примечательно, что до этого китайская компания отметилась замечанием в адрес Apple, написав в Twitter, что "Мы не убрали ничего лишнего" сразу после выхода iPhone 12.

По словам аналитиков, взрывной рост продаж зарядных устройств произошел из-за отсуствия адаптера питания в iPhone. Доля зарядных устройств для смартфонов компании Apple за год в натуральном выражении увеличилась в шесть раз - до 23,3% и в четыре раза в денежном - до 44,7%. Выросли продажи и беспроводных зарядных устройств - объем рынка таких аксессуаров в России за первые семь месяцев 2021 года вырос на 70% по отношению к январю-июля 2020 года.

Наметившуюся тенденцию подтверждают и другие игроки рынка. Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин рассказал, что в первом полугодии 2021 года количество проданных адаптеров в магазинах сети увеличилось на 14%, выручка от продажи увеличилась на 114%. "Покупатели отдают предпочтение более дорогим устройствам, чем годом ранее, средняя цена выросла на 87% до 1600 рублей. При этом наибольший прирост, в девять раз, продемонстрировал бренд Apple", - подчеркнул он.

Генеральный директор "МегаФон Ритейл" Владимир Скурихин отметил, что продажи зарядных устройств в компании выросли в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 18% в натуральном выражении и на 70% в денежном. А продажи беспроводных зарядок увеличились на 15% в натуральном выражении и в 2 раза в денежном. Рост продаж дата-кабелей вырос на 11,3% в натуральном выражении и на 24,2% в денежном.

"Продажи беспроводных зарядок растут, потому что это удобно, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Отсутствие адаптеров питания в комплекте у флагманов и смартфонов среднего ценового сегмента становится нормой. За счет таких действий производителей продажи зарядок выросли, но это и понятно, людям они нужны, а в комплекте их больше нет".

Аналитик считает, что в дальнейшем рост продаж зарядных устройств стабилизируется. По мнению Муртазина, такое решение ИТ-гигантов сыграло на руку сторонним производителям адаптеров питания, и они смогли увеличить выручку.

Генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков полагает, что со временем производители могут отказаться от зарядных устройств и в бюджетных смартфонах. "Начало было положено с более дорогими моделями, покупатели таких устройств могут без проблем докупить недостающие комплектующие", - резюмирует он.

Противоположного мнения придерживается Никита Горяинов, главный редактор портала iPhones.ru. "Эта тенденция не будет продолжена в бюджетных смартфонах только из-за того факта, что для большинства такие устройства - первые или вообще единственные, - утверждает он. - А аргументы об "экологичности" типовому покупателю бюджетного смартфона абсолютно не интересны. В раскладе до 15 тысяч рублей отсутствие зарядного устройства (или, наоборот, его присутствие) может быть одним из определяющих факторов при принятии решения о покупке".

Себестоимость типичного зарядного устройства (а в бюджетных устройствах они самые простые с технической точки зрения) так мала, что производитель легко может ее покрывать контрактами на предустановку приложений, встроенную рекламу и тому подобные типовые способы монетизации бюджетных смартфонов, добавляет Горяинов.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов уверен, что к флагманским смартфонам люди будут покупать зарядки по любой цене, сколько бы они ни стоили. "Но с гаджетом со стоимостью 10 тысяч рублей такой фокус уже не пройдет - покупатели смартфона за такую сумму не будут выкладывать половину стоимости за адаптер питания".