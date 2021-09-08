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08.09.2021 18:54
Рубрика: Экономика

В ближайшем будущем исчезнет должность гендиректора

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Профессия генерального директора может исчезнуть уже через 5-10 лет. Об этом говорится в прогнозе портала по поиску вакансий Head Hunter и информационного сервиса РБК Pro. Причина - массовая автоматизация процессов во всех отраслях. Но если исчезновение бухгалтерам и делопроизводителям предсказывают уже давно, то главный топ-менеджер попал в список "исчезающих" впервые. И сразу вызвал бурную дискуссию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Генеральные директора уж точно никуда не исчезнут, поскольку потребность в лидерах, генераторах идей и решений остается при любой цифровизации", - уверена профессор Академии труда и социальных отношений, д. э. н. Наталья Локтюхина. К тому же это люди, которые берут на себя ответственность за принятие решений, в том числе непопулярных. Заменить их искусственным интеллектом мало реально. Процесс управления не в нажатии на кнопки, а в понимании, зачем на эти кнопки нужно нажимать.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Гендир - это человек с гибким мышлением, собирающий разрозненные департаменты в единый слаженно работающий механизм. С помощью кнопки это сделать невозможно", - добавляет доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина.

80% российских компаний в своих стратегиях развития в ближайшие пять лет планируют внедрять облачные вычисления, 75% - анализ больших данных, 73% - шифрование и безопасность, 72% - обработку текста, изображений и голоса, 71% - искусственный интеллект. К последнему относятся, например, машинное обучение, нейронные сети, обработка естественного языка. Из-за распределения задач между человеком и машиной к 2025 году во всем мире будет потеряно 85 млн рабочих мест, а создано 97 млн.

Развитие искусственного интеллекта приводит к замещению простых функций, поддающихся автоматизации, подчеркивает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов: "Еще каких-то 15 лет назад во многих бухгалтериях был ручной ввод платежных документов, документов по оплате труда. Кадровый документооборот тоже требовал использования ручной работы по заполнению трудовых книжек. Все это теперь может выполнять компьютерная программа. Естественно это сокращает рабочие места, связанные с такими функциями". Но на смену приходят новые рабочие места.

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