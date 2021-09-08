В Бразилии задержали бывшего помощника Трампа

Федеральная полиция Бразилии во вторник задержала Джейсона Миллера в аэропорту бразильской столицы, откуда основатель социальной сети для консерваторов Gettr планировал вылететь в США.

Миллера задержали по указанию судьи Алешандре ди Мораиса Верховного федерального суда Бразилии в рамках расследования об организации "антидемократических манифестаций", под которыми здесь понимают акции сторонников президента Болсонаро. По мнению суда, бывший помощник Трампа мог обладать информацией об источниках финансирования проболсонаристских групп манифестантов. После трехчасового допроса основателя Gettr отпустили на свободу.

"Нас ни в чем плохом не обвинили. Сказали только, что хотят поговорить. Мы проинформировали, что нам нечего сказать, и нас отпустили. Наша цель распространять свободу слова в мире продолжается", - заявил после допроса Миллер, чьи слова приводит газета Folha de S. Paulo.

Основатель социальной сети Gettr прибыл в Бразилиа для участия в "Конференции консервативного политического действия", которая проходила в бразильской столице 3-4 сентября. А в воскресенье его принял президент Болсонаро.

Джейсон Миллер был советником Дональда Трампа в ходе его предвыборных кампаний 2016 и 2020 годов. В 2021 году после блокировки аккаунтов Трампа и других американских консерваторов в Twitter, Facebook и Instagram Миллер решил создать собственную сеть. В июле этого года в свет вышел Gettr. На сегодняшний день здесь зарегистрировано порядка двух миллионов пользователей, из которых около 270 тысяч бразильцы.