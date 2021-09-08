В Брестской крепости презентовали выставку к юбилею мемориала

Сразу двум знаменательным датам - 80-летию обороны цитадели над Бугом и 50-летию мемориального комплекса - посвящен выставочный проект "Брестская крепость. От героической обороны до мемориала памяти".

Уникальность данной экспозиции, развернутой в залах первого этажа Музея обороны крепости, заключается в том, что она подготовлена городским отделением национального союза филателистов при поддержке филиала "Белпочты".

Много фантазии проявили и сделали поисковых открытий авторы музейного проекта. Брестские энтузиасты презентовали пять коллекций марок, конвертов, телеграмм и почтовых карточек, посвященных истории города, обороне крепости и военной тематике, информирует БЕЛТА.

В новом формате филателии "Открытый класс", поясняет агентство, выполнена и коллекция Александра Николаева "Листая славные страницы истории Бреста". Подготовленная к 1000-летию города, она отражает основные вехи в его развитии. Причем, автор помимо почтовых документов использует в своей работе шевроны, медали и фотографии.

Аналогичный прием использован и в проекте Анны Баюра "Брестская крепость на почтовых конвертах, памятных медалях, значках и других предметах коллекционирования". Коллективный экспонат из старинных почтовых карточек и фотографий иллюстрирует, каким был прославленный город сто лет назад.

А коллекция, которую представил председатель местного отделения филателистов Леонид Турин, посвящена героям, чьи имена украшают все эти годы улицы родного края. Она дополнена и стендом из нескольких десятков телеграмм, датированных 1941-1945 годами. Кстати, последняя была отправлена 16 мая 1945 года с поздравлением с Днем Победы.

"Представленный авторами экспозиции богатый материал, связанный с Великой Отечественной войной, свидетельствует о том, что память нашего народа глубокая и прочная", - отметил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк, напомнив, что за годы существования мемориального комплекса его посетили более 25 миллионов человек.

Он поблагодарил авторов проекта за кропотливую, вдумчивую работу по созданию выставки и выразил уверенность, что посетители найдут на стендах филателистов много новой и интересной информации.