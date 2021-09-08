В Брюсселе с 1 октября введут COVID-паспорта

Правительство и местные власти пришли к соглашению о введении с 1 октября в Брюсселе COVID-паспортов (Covid Safe Pass). Этот документ - бумажный или цифровой - предназначен для доказательства того, что человек был вакцинирован, выздоровел или прошел тестирование, сообщает портал BRF.be.

По словам премьер-министра Брюссельского столичного региона Руди Вервурта, высокий уровень инфицирования, большое количество госпитализаций, низкий уровень вакцинации и постоянно низкая готовность пройти вакцинацию от COVID-19 делают введение паспорта от коронавируса в Брюсселе неизбежным. Такой пропуск распространяется не только на сектор гостеприимства, но и на спортивные и фитнес-центры, а также ночные клубы.

Эксперты в области здравоохранения из Национального кризисного центра предупреждают о четвертой волне коронавируса в Бельгии. При неблагоприятных обстоятельствах в октябре-ноябре может быть до 400 госпитализаций в день и более одной тысячи пациентов в отделениях интенсивной терапии. В этой связи не исключено, что и в других регионах страны введут COVID-паспорта.