В Думу внесено соглашение с Южной Осетией об исчислении выслуги лет военным

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу соглашение с Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим - контрактникам и для установления размера ежемесячной надбавки для военных пенсионеров.

Заключение соглашения было продиктовано необходимостью сохранить за военнослужащими, а также за теми, кто уволен с военной службы, право на назначение ежемесячной надбавки с учетом приобретенной ими выслуги лет на службе в вооруженных силах и других воинских формированиях России и Южной Осетии. Это будет делаться при условии, что в периоды прохождения военной службы они являлись гражданами одной из сторон.

Также устанавливается, что военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту в вооруженных силах одной стороны, в выслугу лет для назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет засчитываются в календарном исчислении периоды прохождения ими военной службы в вооруженных силах другой стороны при наличии гражданства. Аналогичное правило вводится и для служивших в одной из стран - участниц соглашения военных, вышедших на пенсию, которая назначается в соответствии с законами другой страны-участницы.

В феврале межгосударственный документ подписали в Москве глава оборонного ведомства Южной Осетии Ибрагим Гассеев и министр обороны РФ Сергей Шойгу.