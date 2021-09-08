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08.09.2021 16:02
Рубрика: Общество

В ФСС назвали число дней нетрудоспособности на одного человека в год

Текст: Елена Манукиян

В среднем по стране на одного работающего человека приходится чуть больше шести дней временной нетрудоспособности в год. При этом в самой неблагополучной отрасли по числу профессиональных заболеваний - угольной - в среднем люди бывают на больничном 12 дней в году. Об этом на Всероссийской неделе охраны труда рассказала первый заместитель Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая. Она обратила внимание, что в 2020 году число таких дней было больше из-за коронавируса. При этом на предупреждение распространения COVID-19 из средств Фонда социального страхования работодателям было выделено свыше 3 млрд рублей.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Общие расходы фонда на профилактику заболеваний работников, в том числе профессиональных, а также предупреждение производственного травматизма в прошлом году превысили 17 млрд рублей. В таком объеме деньги были потрачены работодателями на приобретение средств индивидуальной защиты, проведение обязательных профосмотров, обучение работников технике безопасности, проведение специальной оценки условий труда, закупку приборов контроля за режимом труда и отдыха и другие мероприятия.

Расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию граждан пострадавших от несчастных случаев на производстве в прошлом году превысили 6 млрд рублей. В их числе расходы на санаторно-курортное лечение, изготовление протезов, приобретение лекарств, оплата проезда, обучение новой профессии, специальный медуход.

Самыми распространенными производственными травмами остаются - черепно-мозговые, повреждения опорно-двигательного аппарата, а также кожи и мягких тканей. Часто страдают органы зрения. В 70% случаях их причиной бывает вина самого работника или человеческий фактор.

Между тем, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, производственный травматизм за последние 10 лет в стране снизился более чем в 2 раза благодаря тому, что меняются условия труда.

"Даже в угледобывающей отрасли условия труда сегодня изменились. Охрана труда становится элементом благополучия, барометром развития технологий, повышения образования людей, внедрения современных методов на производстве", - сказал он.

Общество Здоровье Экономика Работа Охрана труда Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования

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