В ФСС подтвердили, что проактивное информирование граждан уже запущено

Первые шаги в проактивном информировании граждан об их правах и назначении компенсаций пострадавшим на производстве уже сделаны, мы работаем в этом направлении, рассказал "Российской газете" заместитель председателя Фонда социального страхования Сергей Алещенко.

"Процедура уже запущена. Например, сегодня мы проактивно продлеваем индивидуальные программы реабилитации тем, кто пострадал на производстве", - пояснил он.

По словам Алещенко, Фонд социального страхования стремится минимизировать время, затраченное гражданами на обращение в ведомство. Поэтому если у человека уже есть на руках решение об утрате трудоспособности, то все компенсации он вполне может получать автоматически. Это достигается благодаря межведомственному взаимодействию фонда с бюро МСЭД и медорганизациями.

"Мы получаем информацию от МСЭД и Пенсионного фонда, уведомляем человека о полагающихся ему мерах поддержки, сроках их получения, а также автоматически назначаем их", - говорит замглавы ФСС. Он уточнил, что проактивное информирование и назначение компенсаций без обращений за ними будет расширятся.