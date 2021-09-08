В Японии продлят режим ЧС из-за коронавируса

Власти Японии собираются продлить режим ЧС в ряде регионов страны из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает телерадиокомпания NHK.

Как отмечает местная пресса, соответствующее решение официально будет принято 9 сентября после совещания японского премьера Ёсихидэ Суги с представителями правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что "особое положение" сохранят как минимум в четырех регионах страны до конца сентября-начала октября этого года.

Снимать режим ЧС в японских регионах будут с учетом определенных критериев, в том числе исходя из загруженности коек для пациентов с COVID-19 и числа больных, которые переносят коронавирус в тяжелой и среднетяжелой формах.

Напомним, что в настоящий момент эпидемиологические ограничения введены в 21 из 47 префектур островного государства. Они распространяются в том числе на японскую столицу Токио и крупный город Осака.