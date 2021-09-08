Число случаев управления автомобилем в состоянии опьянения выросло более чем в полтора раза. С начала года сотрудники правоохранительных органов выявили свыше восьми тысяч водителей, севших за руль нетрезвыми. Тревожной статистикой поделился начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР Азамат Исраилов.

По его данным, количество зарегистрированных нарушений ПДД продолжает расти. За восемь месяцев 2021 года зафиксировано 524 тысячи таких фактов, что на 77 процентов выше показателей аналогичного периода 2020-го. По подсчетам ГУОБДД, с января по август на дорогах Киргизии произошло свыше 4,6 тысячи ДТП, в результате которых скончалось около 500 человек, а различные травмы получили 6,9 тысячи.

- В подавляющем большинстве случаев причиной становится человеческий фактор, - утверждает Азамат Исраилов. - Это ошибочные действия, незнание правил дорожного движения или демонстративные грубые нарушения со стороны водителей. Особое внимание стоит обратить на такие нарушения, как превышение водителями установленной скорости движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Азамат Исраилов объясняет происходящее плохой подготовкой водителей, которую сотрудники ГУОБДД выявили в ходе опросов и тестирования. "Выяснилось, что многие автолюбители не могут ответить, в какой автошколе учились и какие предметы у них были в программе, - подчеркнул он. - Водители же маршрутных такси элементарно не могут различить дорожные знаки. А ведь среди них есть те, кто трудится в этой сфере больше десяти лет!"

Председатель общественного совета МВД республики Ялкун Даутов считает: происходящее указывает на то, что в стране участились случаи банальной покупки прав на вождение. "Нужно взять под особый контроль автошколы страны, а возможно, и уменьшить их число, - предлагает он. - Это позволит контролировать процесс обучения и выдачи разрешений на получение прав. Более того, полагаю, пришло время для разработки национальной стратегии по предотвращению ДТП".