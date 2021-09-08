По его данным, количество зарегистрированных нарушений ПДД продолжает расти. За восемь месяцев 2021 года зафиксировано 524 тысячи таких фактов, что на 77 процентов выше показателей аналогичного периода 2020-го. По подсчетам ГУОБДД, с января по август на дорогах Киргизии произошло свыше 4,6 тысячи ДТП, в результате которых скончалось около 500 человек, а различные травмы получили 6,9 тысячи.
- В подавляющем большинстве случаев причиной становится человеческий фактор, - утверждает Азамат Исраилов. - Это ошибочные действия, незнание правил дорожного движения или демонстративные грубые нарушения со стороны водителей. Особое внимание стоит обратить на такие нарушения, как превышение водителями установленной скорости движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Азамат Исраилов объясняет происходящее плохой подготовкой водителей, которую сотрудники ГУОБДД выявили в ходе опросов и тестирования. "Выяснилось, что многие автолюбители не могут ответить, в какой автошколе учились и какие предметы у них были в программе, - подчеркнул он. - Водители же маршрутных такси элементарно не могут различить дорожные знаки. А ведь среди них есть те, кто трудится в этой сфере больше десяти лет!"
Председатель общественного совета МВД республики Ялкун Даутов считает: происходящее указывает на то, что в стране участились случаи банальной покупки прав на вождение. "Нужно взять под особый контроль автошколы страны, а возможно, и уменьшить их число, - предлагает он. - Это позволит контролировать процесс обучения и выдачи разрешений на получение прав. Более того, полагаю, пришло время для разработки национальной стратегии по предотвращению ДТП".