Новости

В ПФР разъяснили, как количество детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей 08:12
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
Названа официальная причина смерти актера Майкла Кеннета Уильямса 07:27
Раскрыты детали гибели 41-летнего американского комика Тревора Мура 07:14
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета 07:12
В Японии продлят режим ЧС из-за коронавируса 07:10
Вышел русский трейлер новой "Семейки Аддамс" 07:02
Посольство РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике 06:59
Умерла актриса Лидия Норок 06:56
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России 06:41
Посольство РФ проверит информацию о россиянах после землетрясения в Мексике 05:53
На побережье острова Беринга выбросило 13-метрового кита 05:44
В Забайкалье завершили расследование дела об убийстве начальника УФСИН 05:21
В Бразилии задержали бывшего помощника Трампа 05:20
В Индонезии не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме 05:12
США выразили обеспокоенность назначениями в правительстве Афганистана 04:35
Инфекционист: Нарушение обоняния при COVID сохраняется в среднем 8 дней 03:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 05:34
Рубрика: В мире

Не знают правил, не различают знаков

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 205(8556)
Число случаев управления автомобилем в состоянии опьянения выросло более чем в полтора раза. С начала года сотрудники правоохранительных органов выявили свыше восьми тысяч водителей, севших за руль нетрезвыми. Тревожной статистикой поделился начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР Азамат Исраилов.

По его данным, количество зарегистрированных нарушений ПДД продолжает расти. За восемь месяцев 2021 года зафиксировано 524 тысячи таких фактов, что на 77 процентов выше показателей аналогичного периода 2020-го. По подсчетам ГУОБДД, с января по август на дорогах Киргизии произошло свыше 4,6 тысячи ДТП, в результате которых скончалось около 500 человек, а различные травмы получили 6,9 тысячи.

- В подавляющем большинстве случаев причиной становится человеческий фактор, - утверждает Азамат Исраилов. - Это ошибочные действия, незнание правил дорожного движения или демонстративные грубые нарушения со стороны водителей. Особое внимание стоит обратить на такие нарушения, как превышение водителями установленной скорости движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Штрафы за нарушение ПДД в Киргизии снизились на 70 процентов

Азамат Исраилов объясняет происходящее плохой подготовкой водителей, которую сотрудники ГУОБДД выявили в ходе опросов и тестирования. "Выяснилось, что многие автолюбители не могут ответить, в какой автошколе учились и какие предметы у них были в программе, - подчеркнул он. - Водители же маршрутных такси элементарно не могут различить дорожные знаки. А ведь среди них есть те, кто трудится в этой сфере больше десяти лет!"

Председатель общественного совета МВД республики Ялкун Даутов считает: происходящее указывает на то, что в стране участились случаи банальной покупки прав на вождение. "Нужно взять под особый контроль автошколы страны, а возможно, и уменьшить их число, - предлагает он. - Это позволит контролировать процесс обучения и выдачи разрешений на получение прав. Более того, полагаю, пришло время для разработки национальной стратегии по предотвращению ДТП".

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

После взрыва в Ногинске под завалами нашли двоих детей
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире