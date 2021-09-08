Новости

Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят компенсации 13:10
В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро 13:09
В столице объявили "желтый уровень" погодной опасности 13:08
Путин получил доклад о гибели Зиничева 13:01
Автомобили массового сегмента начали попадать под "налог на роскошь" 13:01
Воробьев не исключает обрушение еще одного этажа в доме в Ногинске 12:59
СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября 12:59
Устройства с Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы Google с 27 сентября 12:58
Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике 12:57
Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет 12:53
Путин принял доклад Воробьева по Ногинску 12:51
Путин примет участие в праздновании Дня Москвы 12:49
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом 12:48
Аксаков не исключил мирового кризиса через два года 12:39
До конца года в РФ введут в эксплуатацию около 70 спортивных объектов 12:30
В "Яндексе" рассказали о последствиях DDoS-атаки 12:21
Оперштаб: В Москве выявлено 1269 новых случаев COVID-19 12:17
Количество записавшихся на онлайн-голосование превысило 2 млн человек 12:16
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 13:09
Рубрика: В мире

В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро

Текст: Юрий Сизов

 Популярный афоризм "что охраняем, то и имеем", пришедший из минувшего века и на побережье Балтийского моря, на этот раз разразился судебным скандалом, в котором замешаны латвийские пограничники в компании с местными предпринимателями.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде

 Их совместный бизнес при сооружении очередной "китайской стены" на восточной границе от нелегальных мигрантов обошелся бюджету в дополнительных три миллиона евро. А проще говоря, вместе со специалистом по технадзору они украли эту сумму из средств пограничной службы Латвии, сообщает Delfi со ссылкой на Бюро внутренней безопасности.

 Сыщики "обратились в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении двух сотрудников пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей предприятия, которых подозревают в краже более трех млн евро в рамках уголовного процесса о строительстве восточной границы", - сообщили в Бюро.

 Речь идет, поясняет агентство, о заключенных договорах в рамках строительства инфраструктуры на латвийско-российской границе и обустройства латвийско-белорусской границы. Их общая протяженность, как известно, составляет 456 километров. Бюро получило доказательства того, что представители предприятия с целью снизить строительные издержки договорились о совершении мошеннических действий.

 В свою очередь, пограничники и специалист по технадзору, зная о том, что предприятие подало ложную информацию о выполнении работ, не предъявили претензии о неподобающем выполнении договорных обязательств, а вместо этого согласовали работы и утвердили их выполнение.

 Кстати, по данным агентства, на данный момент Бюро внутренней безопасности закончило досудебное расследование и обратилось в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в рамках уже пяти уголовных процессов, связанных с укреплением восточных рубежей. Так что приграничный бизнес еще только набирает обороты, не исключают местные обозреватели.

В мире Европа Латвия

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире