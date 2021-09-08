В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро

Популярный афоризм "что охраняем, то и имеем", пришедший из минувшего века и на побережье Балтийского моря, на этот раз разразился судебным скандалом, в котором замешаны латвийские пограничники в компании с местными предпринимателями.

Их совместный бизнес при сооружении очередной "китайской стены" на восточной границе от нелегальных мигрантов обошелся бюджету в дополнительных три миллиона евро. А проще говоря, вместе со специалистом по технадзору они украли эту сумму из средств пограничной службы Латвии, сообщает Delfi со ссылкой на Бюро внутренней безопасности.

Сыщики "обратились в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении двух сотрудников пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей предприятия, которых подозревают в краже более трех млн евро в рамках уголовного процесса о строительстве восточной границы", - сообщили в Бюро.

Речь идет, поясняет агентство, о заключенных договорах в рамках строительства инфраструктуры на латвийско-российской границе и обустройства латвийско-белорусской границы. Их общая протяженность, как известно, составляет 456 километров. Бюро получило доказательства того, что представители предприятия с целью снизить строительные издержки договорились о совершении мошеннических действий.

В свою очередь, пограничники и специалист по технадзору, зная о том, что предприятие подало ложную информацию о выполнении работ, не предъявили претензии о неподобающем выполнении договорных обязательств, а вместо этого согласовали работы и утвердили их выполнение.

Кстати, по данным агентства, на данный момент Бюро внутренней безопасности закончило досудебное расследование и обратилось в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в рамках уже пяти уголовных процессов, связанных с укреплением восточных рубежей. Так что приграничный бизнес еще только набирает обороты, не исключают местные обозреватели.