В МИД РФ озабочены отсутствием прогресса в сотрудничестве МАГАТЭ и Ирана

Россия озабочена отсутствием прогресса в нормализации ситуации с сотрудничеством МАГАТЭ и Ирана и призывает Тегеран проявить в этом вопросе понимание. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, конечно, встревожены и озабочены тем, что нет прогресса в плане нормализации ситуации в части сотрудничества между МАГАТЭ и Ираном, целый ряд аспектов остается в подвешенном состоянии… Мы призываем иранскую сторону проявить в этом вопросе должное понимание того, что здесь требуются дополнительные усилия со стороны Тегерана", - цитирует Рябкова агентство РИА Новости.

Сегодня, как ожидается, замминистра проведет встречу в Москве со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. Рябков выразил надежду, что Вашингтон и западные страны в целом не будут осложнять процесс восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).