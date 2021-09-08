В МИД РФ сообщили о работе над обеспечением безопасности журналистов

Российские госструктуры и профессиональные объединения разрабатывают новые стандарты обеспечения безопасности журналистов. Об этом сообщается на странице МИД РФ в Facebook по случаю Международного дня солидарности журналистов.

"Россия привержена принципу обеспечения безопасности журналистов. Профильные государственные органы совместно с профессиональными объединениями журналистов разрабатывают новые стандарты в этой области. В рамках межгосударственного сотрудничества наша страна деятельно участвует в выработке соответствующих документов на площадках ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Международный день солидарности журналистов, отмечаемый 8 сентября, был учрежден в 1958 году решением IV конгресса Международной организации журналистов в Бухаресте. Дата выбрана не случайно: 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика.