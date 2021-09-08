В Минске рассчитывают на восстановление пассажирского ж/д сообщения с Россией

С инициативой восстановить пассажирское сообщение по железной дороге внутри Союзного государства "на доковидном уровне" выступил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с председателем правления РЖД Олегом Белозеровым, информирует 8 сентября БЕЛТА.

Напомнив, что в истекшем году "сообщение между двумя странами было лимитировано", премьер с удовлетворением констатировал, что с февраля началось его поэтапное восстановление. Во-первых, был реализован важный проект по запуску дневного пассажирского сообщения между обеими столицами.

Назвав его "знаковым этапом", глава кабинета министров высказался за дальнейшее развитие данного проекта, который, по его словам, "пользуется спросом". Он выразил надежду, что "достаточно скоро будут окончательно сняты ограничения на транспортное сообщение, и мы сможем выйти на восстановление полноценного движения пассажирских поездов на доковидном уровне", уточнив, что их было 28. Из них 17- формировались на Белорусской железной дороге, а остальные - на РЖД.

Затронул глава правительства и вопрос о перевозке грузов по железной дороге, подчеркнув, что в республике рассчитывают на дальнейший рост грузоперевозок с учетом того, что в силу известных обстоятельств в РБ переориентировали свои товарные потоки по российским логистическим коридорам.

Реализацию проекта по перевалке белорусских нефтепродуктов через порты РФ Головченко назвал "хорошим примером того, как в сжатые сроки удалось при политической поддержке подготовить схему и сохранить экономическую целесообразность для обеих сторон", выразив благодарность российской стороне за конструктивное сотрудничество.

При этом премьер подтвердил заинтересованность задействовать всю транспортно-логистическую инфраструктуру России, "особенно с учетом того, что мы очень близко подошли к очередному этапу нашей экономической интеграции в рамках Союзного государства", - резюмировал он.

В свою очередь Олег Белозеров в беседе с журналистами констатировал, что стороны активно обсуждают вопросы увеличения объемов транзита грузов через территорию двух государств. Кроме того, в планах транспортных ведомств Москвы и Минска дальнейшее объединение усилий, "чтобы создать максимально комфортные условия для пассажиров", допустив и рассмотрение "варианта создания совместной компании".

Стало известно также, что премьер-министр и глава РЖД обсудили и развитие транзитного потенциала, включая грузоперевозки по линии Китай - Европа - Китай.