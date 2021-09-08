В Минтрансе объяснили рост стоимости услуг пассажирского транспорта

Услуги пассажирского транспорта подорожали из-за повышенного спроса на перевозки по курортным направлениям, сообщили журналистам в Минтрансе.

По данным Росстата, услуги пассажирского транспорта с декабря 2020 года по август 2021-го подорожали на 10,6%.

"Основной причиной ценовых колебаний является сезонный фактор, а именно - повышенный спрос на перевозки по курортным направлениям", - заявили в Минтрансе.

Как отметили в министерстве, Минтранс продолжает субсидировать авиаперевозки по четырем программам. Благодаря этому граждане имеют возможность путешествовать по сниженным тарифам.

В 2021 году на эти цели выделена рекордная сумма - 21,43 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Помимо субсидирования полетов между регионами, на Дальний Восток, в Крым и Калининград, утверждены и реализуются программы субсидирования перевозок пассажиров единой дальневосточной авиакомпанией "Аврора", а также семейных авиаперелетов.

По двум новым программам предполагается обеспечить доступные перевозки по 20 дальневосточным маршрутам для более чем 100 тысяч пассажиров и по 35 туристическим маршрутам для 120 тысяч пассажиров с детьми.

Кроме того, сохранена нулевая ставка НДС на внутренние воздушные перевозки между Крымом, Калининградом, Дальним Востоком и другими частями страны минуя Москву. Для перелетов между этими регионами и Москвой действует ставка налога в 10%. Для дальнейшего продления меры по 10% НДС в 2024 году Минтрансом направлено обращение в правительство.

Помимо этого, авиакомпания "Аэрофлот" реализует систему "плоских" тарифов, напомнили в Минтрансе. В этом году по таким тарифам будет перевезено около 2,5 млн человек.

Кроме того, на перевозки пассажиров в пригородном и дальнем сообщении на железнодорожном транспорте предусмотрено почти 15 млрд рублей за год. Круглогодично субсидируются плацкартные перевозки школьников, а также дополнительно выделены средства для обеспечения льготных поездок семей с детьми в купе поездов дальнего следования. На компенсацию льготного тарифа в 2021 году в федеральном бюджете предусмотрено более 1,3 млрд рублей.