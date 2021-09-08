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08.09.2021 11:00
Рубрика: Экономика

В Москве появится беспилотное такси

Текст: Иван Черноусов
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

В Москве в районе "Ясенево" появится возможность протестировать беспилотное такси. Беспилотники начнут возить пассажиров уже этой осенью, сообщает компания "Яндекс".

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
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Сервис будет открываться постепенно и на этапе тестирования будет доступен ограниченному числу пользователей. Для того чтобы принять участие в тестировании, нужно подать заявку на сайте проекта: https://sdg.yandex.ru/taxi/yasenevo Это могут сделать только те, кому исполнилось 18 лет.

Cервис будет работать в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении "Яндекс Go". Как отмечает компания, Ясенево - один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны.

Ранее беспилотные такси работали только в казанском Иннополисе.

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