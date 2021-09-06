Первые беспилотные такси появятся в Москве, Сочи и Татарстане

Беспилотные автомобили такси могут появиться в ряде регионов России до конца 2021 года. Минэкономразвития уже опубликовал на портале правовых документов проект первого нормативного документа на этот счет.

Запуск беспилотных такси предполагается в порядке эксперимента в ряде районов Москвы, а также в Сочи (вокруг центра Сириус), и в Иннополисе в Татарстане. Поездки организует "Яндекс", через свое приложение.

На таких машинах будет размещен информационный знак в виде белого треугольника с черной буквой А - то есть "автономное управление". Внутри салона не будет водителя, но разместятся телефоны техподдержки. Предполагается, что таких машин появится восемь в Иннополисе и по десять в Москве в этом году и в следующем. Но это примерные цифры, поскольку все будет зависеть от спроса. На цифру "тысяча беспилотников в три года" в компании "Яндекс" предлагают пока не ориентироваться - это верхний предел, который поставило себе Минэкономразвития.

Насколько эти автомобили будут безопасны? "Давайте будем честны, - заявил BFM член совета директоров группы содействия "Дельта" Глеб Виленский. - У нас есть только один реальный способ это узнать - надо начать и посмотреть, как это получается. Есть некоторые зоны, которые, во-первых, очень хорошо освоены беспилотниками "Яндекса", а во-вторых, имеют относительно простую структуру. Например, это район Хамовники, где расположен центральный офис "Яндекса".

Как известно, эксперимент с беспилотными авто проводился в России с 2018 года, например, в Сколково. Пилотные программы в реальных дорожных условиях проводят многие страны - США, Китай, Сингапур, Франция, Испания, Южная Корея. Но пока в этих такси все-таки вместе с пассажирами сидит человек, которого называют инженером - он в случае чего должен перехватить управление.

Нынешний проект Минэкономразвития и "Яндекса" делится на три этапа. Сначала за авто наблюдают разработчики, а оператор ведет мониторинг. Потом за машиной в дороге смотрит один оператор, а на последнем этапе - он следит за несколькими. Один этап от другого отделяет не менее 100 часов безаварийной работы. На каждый беспилотник оформят ОСАГО, будет страховка за причинение вреда пассажиру. Страховая сумма - 10 млн рублей на каждую машину. Все, что больше, оплачивает виновник ДТП.

Ранее заместитель министра транспорта Кирилл Богданов заявил в интервью "Российской газете" на площадке Восточного экономического форума, что беспилотные такси начнут массово возить пассажиров к 2035 году. По его мнению, постепенно беспилотные такси полностью вытеснят традиционные такси, а профессия водителя канет в Лету.