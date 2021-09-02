Замминистра транспорта: Беспилотные такси выйдут на улицы к 2035 году

Полностью беспилотные такси начнут массово возить пассажиров к 2035 году, заявил в интервью "Российской газете" на площадке Восточного экономического форума заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.

"Мой прогноз - максимум 2035 год, а может быть и раньше", - сказал он.

При этом, на первом этапе пассажир будет иметь возможность выбора. Если он едет на беспилотном такси, то получает скидку в 10%, заметил Богданов.

Постепенно беспилотные такси полностью вытеснят традиционные такси, а профессия водителя канет в Лету, сказал замминистра. Но в этом нет ничего страшного, так как популярность профессии водителя, связанной с риском и тяжелым трудом, падает, добавил Богданов.