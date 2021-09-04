Нобелевский лауреат предупредил о рисках новых пандемий из-за климата

К возникновению новых вирусов и пандемий может привести глобальное потепление. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, пишет РИА Новости.

Ученый не исключает появления и древних вирусов. Так, например, из-за таяния ледников старые болезни могут "пробудиться" в Сибири, считает он.

"Из-за изменения климата вернутся вирусы, которые существовали в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад. И сегодня нельзя предугадать, какой из них появится снова", - говорит Рае Квон Чунг. К слову, в останках мамонтов, например, находили сибирскую язву.

Эксперт призвал человечество быть готовыми к таким вызовам и быстро реагировать на них.

Между тем, изменение климата беспокоит сегодня каждого второго россиянина, говорится в исследовании SuperJob. Однако каждый четвертый наш соотечественник в него не верит и связывает с "теорией заговора". Больше всего не верящих в глобальное потепление среди мужчин.