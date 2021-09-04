2-4 сентября 2021 владивосток
Общество
04.09.2021 15:58
Текст: Елена Манукиян

Нобелевский лауреат предупредил о рисках новых пандемий из-за климата

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

К возникновению новых вирусов и пандемий может привести глобальное потепление. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, пишет РИА Новости.

Фото: REUTERS
Датские ученые предупредили о надвигающейся климатической катастрофе

Ученый не исключает появления и древних вирусов. Так, например, из-за таяния ледников старые болезни могут "пробудиться" в Сибири, считает он.

"Из-за изменения климата вернутся вирусы, которые существовали в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад. И сегодня нельзя предугадать, какой из них появится снова", - говорит Рае Квон Чунг. К слову, в останках мамонтов, например, находили сибирскую язву.

Эксперт призвал человечество быть готовыми к таким вызовам и быстро реагировать на них.

Между тем, изменение климата беспокоит сегодня каждого второго россиянина, говорится в исследовании SuperJob. Однако каждый четвертый наш соотечественник в него не верит и связывает с "теорией заговора". Больше всего не верящих в глобальное потепление среди мужчин.

Новости проекта
Алексей Чекунков об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке 14:45
Чекунков назвал способ решить проблему бюджетной обеспеченности регионов ДФО 13:05
Чекунков оценил необходимость городов-миллионников на Дальнем Востоке 12:36
Глава Камчатки заявил, что цены на икру стабилизировались 08:21
Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян 06:36
Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений 04:22
Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет 03:05
Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала о модернизации коммунальных сетей 03.09.2021
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала об исполнении нацпроектов 03.09.2021
Нарендра Моди: Индия будет надежным партнером России на Дальнем Востоке 03.09.2021
Угольная компания занялась промышленным туризмом в Якутии 03.09.2021
Новости проекта
Алексей Чекунков об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке 14:45
Чекунков назвал способ решить проблему бюджетной обеспеченности регионов ДФО 13:05
Чекунков оценил необходимость городов-миллионников на Дальнем Востоке 12:36
Глава Камчатки заявил, что цены на икру стабилизировались 08:21
Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян 06:36
Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений 04:22
Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет 03:05
Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала о модернизации коммунальных сетей 03.09.2021
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала об исполнении нацпроектов 03.09.2021
Нарендра Моди: Индия будет надежным партнером России на Дальнем Востоке 03.09.2021
Угольная компания занялась промышленным туризмом в Якутии 03.09.2021