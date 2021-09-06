В рамках ВЭФ было подписано рекордное количество соглашений

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано рекордное количество соглашений. Об этом заявил советник президента Антон Кобяков.

"На полях Форума было подписано рекордное количество соглашений - 380 соглашений на сумму 3,6 трлн рублей. Это свидетельствует о практической результативности и роли Форума как одного из инструментов развития Дальнего Востока", - сказал он.

Всего в форуме приняли участие четыре тысячи участников, в том числе более 400 глав компаний и журналисты из 58 стран.

Как отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, дотации Дальнему Востоку уже окупились: из 80 млрд рублей вложений в бюджет поступило налогов с учетом преференций от организаций 123 млрд рублей.

"То есть бюджет уже получил прямую выгоду от развития Дальнего Востока. Эту работу надо продолжать и расширять. Необходимо больше думать о создании условий для вложения средств в строительство новых предприятий, развитие отраслей", - заключил Трутнев.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Девиз форума - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".