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06.09.2021 13:15
Рубрика: Экономика

На ВЭФ-2021 подписано соглашений на 3,6 трлн рублей

Текст: Елена Березина
Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на 3,6 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: РИА Новости
Как обеспечить качественную жизнь жителям Дальнего Востока

"Предстоит большая работа, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока", - отметил вице-премьер.

В числе первоочередных задач Трутнев назвал создание преференциальной зоны на Курильских островах и снижение порога входа для резидентов в Свободный порт Владивостока. Сейчас он составляет 5 млн рублей. Минимальный объем инвестиций для претендентов на получение льгот СПВ может быть снижен до 500 тысяч рублей.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры ДФО

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