На ВЭФ-2021 подписано соглашений на 3,6 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на 3,6 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Предстоит большая работа, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока", - отметил вице-премьер.

В числе первоочередных задач Трутнев назвал создание преференциальной зоны на Курильских островах и снижение порога входа для резидентов в Свободный порт Владивостока. Сейчас он составляет 5 млн рублей. Минимальный объем инвестиций для претендентов на получение льгот СПВ может быть снижен до 500 тысяч рублей.