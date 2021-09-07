Япония планирует продолжить консультации с РФ по деятельности на Курилах

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил на пресс-конференции 7 сентября, что Япония планирует продолжить консультации с российской стороной по вопросу организации хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах. При этом, отметил глава МИД, переговоры должны проходить в контексте проблемы мирного договора между двумя странами.

По его словам, Токио и Москва условились, что совместная экономическая деятельность на Южных Курилах "не должна ущемлять юридические позиции обеих стран".

Также, по словам Мотэги, "Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме. Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора".

Ранее, выступая на ВЭФ-2021, президент России Владимир Путин заявил, что "беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов: на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет. Подчеркну - речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6 процента также на 10 лет".

Кроме того, Путин отметил, что "на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС пока товар не покинет территорию Курил".

По словам российского президента, "налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнеров - о чем мы с ними и раньше говорили в смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях".

При этом правительство Японии днем ранее отметило, что подобная позиция Москвы противоречит совместной японо-российской деятельности на Южно-Курильских островах. По словам генсека кабинета министров Японии Кацунобу Като, совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления японской юридической позиции по островам.