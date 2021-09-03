Путин: На Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса

Владимир Путин заявил, что бизнес на Курилах будет на десять лет освобожден от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также земельного и транспортного налогов.

"Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников", - пояснил президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин добавил, что для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на десять лет. Кроме того, по словам президента, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. "То есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В ее рамках также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию", - сказал глава государства.

Важно, что режим таких налоговых льгот будет распространяться не на все виды деятельности. "Исключение составят работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов", - пояснил Путин. Он отметил, что это и так высокодоходные виды деятельности. Важно, что налоговыми и административными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, в том числе и японские партнеры.