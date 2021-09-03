2-4 сентября 2021 владивосток
Власть
03.09.2021 09:41
Текст: Айсель Герейханова (Владивосток)

Путин: На Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса

Владимир Путин заявил, что бизнес на Курилах будет на десять лет освобожден от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также земельного и транспортного налогов.

"Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников", - пояснил президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин открыл гелиевый хаб в Приморье

Путин добавил, что для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на десять лет. Кроме того, по словам президента, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны. "То есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В ее рамках также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию", - сказал глава государства.

Важно, что режим таких налоговых льгот будет распространяться не на все виды деятельности. "Исключение составят работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов", - пояснил Путин. Он отметил, что это и так высокодоходные виды деятельности. Важно, что налоговыми и административными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, в том числе и японские партнеры.

Новости проекта
Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона 09:59
Путин назвал отличительную черту дальневосточников 09:40
Путин поддержал увеличение налоговой льготы для дальневосточных авиакомпаний 09:01
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов 06:41
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Козлов: 16 процентов лицензий на добычу ископаемых используют с нарушениями 05:39
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31
Новости проекта
Путин рассказал, что у него нет мобильного телефона 09:59
Путин назвал отличительную черту дальневосточников 09:40
Путин поддержал увеличение налоговой льготы для дальневосточных авиакомпаний 09:01
Путин поддержал идею скорректировать обратный акциз на авиатопливо в ДФО 08:19
Путин прокомментировал возможность докапитализации "Авроры" 07:36
Путин предложил отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса 07:21
Николаев: 97 процентов лесных пожаров в Якутии возникли из-за сухих гроз 07:00
Айсен Николаев: Якутия показала промышленный рост в 25 процентов 06:41
"Росатом" представил на ВЭФ проект Большого Северного морского пути 06:33
На Дальнем Востоке построят новый город с населением в 300 тысяч человек 06:28
Козлов: 16 процентов лицензий на добычу ископаемых используют с нарушениями 05:39
На Дальнем Востоке появится Фонд технологических инвестиций 05:31