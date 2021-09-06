Дальний Восток привлек 3,6 трлн рублей инвестиций

На шестом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписано соглашений на 3,6 трлн рублей. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Для сравнения: в 2019 году было подписано 270 соглашений на 3,4 трлн рублей.

Большинство соглашений предусматривает реализацию проектов стоимостью 100-200 млрд рублей. Среди крупнейших - строительство второй очереди комбината на Удоканском месторождении меди на севере Забайкалья (289 млрд), строительство Находкинского завода минеральных удобрений (445 млрд), организацию электроснабжения для Баимского горно-обогатительного комбината (150 млрд).

"Предстоит большая работа, чтобы эти деньги пришли в экономику Дальнего Востока", - отметил вице-премьер. По его словам, работа по-прежнему будет направлена на привлечение инвестиций - как российских, так и зарубежных.

В числе первоочередных задач Трутнев назвал создание преференциальной зоны на Курильских островах и снижение порога входа для резидентов в Свободный порт Владивостока (СПВ). Сейчас он составляет пять миллионов рублей. Минимальный объем инвестиций для претендентов на получение льгот СПВ может быть снижен до 500 тысяч рублей.

Говоря о возможных проектах, которые могут появиться на Курилах, Трутнев отметил, что сейчас там большие проблемы с энергетикой и транспортной инфраструктурой. "На Курильских островах практически нет энергетики, там, по-моему, на Кунашире небольшая геотермальная электростанция. Вся остальная энергетика основана на дизельном топливе", - добавил он. По словам вице-премьера, предстоит еще много работы, прежде чем на Курилы зайдут инвесторы.

Льготный режим с отменой ключевых налогов будет введен на Курильских островах на десять лет

Преференциальный налоговый режим с отменой ключевых налогов будет введен на Курильских островах на 10 лет, анонсировал на ВЭФ президент Владимир Путин. Причем речь идет не о регистрации, а о реальной работе на островах.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что реновация городов Дальнего Востока затронет все столицы округов. "Это точно все столицы округов, но не только они. Есть города, которые точно требуют отдельного внимания . Я не готов сейчас их назвать, правильнее будет их назвать после обсуждения с губернаторами, в правительстве, когда примем решения и направим на рассмотрение президенту, решение будет принимать он", - сказал Трутнев. По его оценкам, реновация городов на Дальнем Востоке может потребовать около 0,5 трлн рублей.

Мастер-план по реновации дальневосточных городов будет создан к 2023 году, после чего начнется практическая работа, подчеркнул вице-премьер. Ранее на пленарном заседании ВЭФ президент сообщил, что власти уже определили перечень городов и поселков на Дальнем Востоке, в которых пройдет реновация.

Мастер-план города Спутник у Владивостока должны представить уже на следующем Восточном экономическом форуме в 2022 году. Это сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. На ВЭФ было подписано соглашение о создании Спутника менее чем в 30 километрах от Владивостока. Планируется, что численность жителей Спутника составит 300 тысяч человек, после строительства Спутника Владивостокская агломерация может войти в число городов-"миллионников".