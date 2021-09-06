Дальневосточную ипотеку расширят на учителей и врачей до конца года

Программа "Дальневосточная ипотека" будет расширена на учителей и врачей до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Постараемся, чтобы в этом году это было сделано и уже начало работать", - сказал он.

Говоря о возможном расширении программы на другие льготные категории, вице-премьер предложил двигаться шаг за шагом.

"Думаю, что сейчас расширять на какие-то другие категории и снимать ограничения в возрасте для всех категорий нам будет затруднительно, чисто даже по финансовым соображениям", - отметил Трутнев.