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Экономика
06.09.2021 13:22
Текст: Елена Березина

Дальневосточную ипотеку расширят на учителей и врачей до конца года

Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Программа "Дальневосточная ипотека" будет расширена на учителей и врачей до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Фото: Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС
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"Постараемся, чтобы в этом году это было сделано и уже начало работать", - сказал он.

Говоря о возможном расширении программы на другие льготные категории, вице-премьер предложил двигаться шаг за шагом.

"Думаю, что сейчас расширять на какие-то другие категории и снимать ограничения в возрасте для всех категорий нам будет затруднительно, чисто даже по финансовым соображениям", - отметил Трутнев.