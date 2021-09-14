Во Владивостоке прошел шестой Восточный экономический форум (ВЭФ). Две трети мероприятий были посвящены простым житейским проблемам - дороговизне жилья, транспортной доступности, повышению качества здравоохранения и образования.

Особый налоговый режим для Курильских островов

На Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса - предприниматели будут освобождены на десять лет от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, а также земельного и транспортного налогов.

"Подчеркну, речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах: строят здания, предприятия, нанимают сотрудников", - заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства добавил, что для таких компаний на десять лет будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6%. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны.

"То есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В ее рамках также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию", - сказал глава государства.

Важно, что режим таких налоговых льгот будет распространяться не на все виды деятельности. "Исключение составят работа посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов", - пояснил Путин.

Он отметил, что это и так высокодоходные виды деятельности. Важно, что налоговыми и административными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, в том числе и японские партнеры.

По словам главы минвостокразвития Алексея Чекункова, преференциальный режим будет распространен на всю Курильскую гряду. "Смысл создания преференциальной зоны на Курильских островах - взять лучшее и сделать еще лучше", - отметил министр в интервью ТАСС.

Город-миллионник - на Дальнем Востоке

В районе Владивостока собираются построить новый город - Спутник. Соглашение об этом было подписано на ВЭФ.

Город будет создан на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 километрах от Владивостока. Планируется, что численность жителей составит 300 тысяч человек, будет построено 2,8 млн квадратных метров жилья.

Проект будут реализовывать поэтапно. По словам первого замглавы минвостокразвития Гаджимагомеда Гусейнова, на первом этапе планируют заселить до 50 тысяч жителей.

В свою очередь, глава ведомства Алексей Чекунков оценил первый этап в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей.

Со Спутником Владивостокская агломерация может войти в число городов-миллионников. По оценкам Чекункова, это может произойти через 10 лет.

Дальневосточную ипотеку расширят на учителей и врачей

Механизм "дальневосточной ипотеки" необходимо распространить на учителей и врачей независимо от возраста. С таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сегодня этот инструмент работает до 35 лет для молодых семей, но для врачей и учителей мы бы хотели попросить сделать исключение", - заявил Трутнев во время демонстрации президенту интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума. По словам Трутнева, власти намерены расширить действие программы на учителей и врачей уже до конца 2021 года. Говоря о возможном расширении программы на другие льготные категории, вице-премьер предложил двигаться шаг за шагом.

"Думаю, что сейчас расширять на какие-то другие категории и снимать ограничения в возрасте для всех категорий нам будет затруднительно, чисто даже по финансовым соображениям", - отметил Трутнев.

Всего с момента запуска "дальневосточной ипотеки" программой воспользовались 24 тысячи человек.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока была запущена в декабре 2019 года. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам.

На нее могут рассчитывать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет.

Цены на квартиры снизятся

Минвостокразвития предлагает предоставлять застройщикам налоговые преференции и земельные участки с коммунальной и социальной инфраструктурой в обмен на снижение стоимости квадратного метра.

Предполагается, что участки будут предоставляться по принципу голландского аукциона - победителем станет застройщик, который предложит наиболее низкую стоимость квадратного метра жилья.

Поскольку в себестоимости жилья затраты на земельный участок и инфраструктуру составляют не менее 10%, то и такое жилье может стоить на 10% ниже рынка, рассказал на ВЭФ первый замглавы минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.

Избежать вмешательства перекупщиков, которые позже перепродадут метры по высоким ценам, позволит, по мнению Гусейнова, создание информационного портала, где дальневосточник, желающий купить такую квартиру, сможет зарегистрироваться, встать в очередь на такое жилье, одна-две недели будет предоставляться для финансовых расчетов.

Дальний Восток станет гораздо ближе

Созданная недавно единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" будет ежегодно расширять свою маршрутную сеть на 20 направлений и увеличивать загрузку рейсов.

"По итогам этого года мы планируем по новым субсидируемым рейсам перевезти около 170 тысяч пассажиров. Это много, это 20 маршрутов. Каждый год будем прибавлять по 20-25 новых маршрутов", - заявил в интервью "Российской газете" министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

При этом в итоге с учетом существующих маршрутов до 2025 года у авиакомпании должно появиться 530 маршрутов.

"Это означает беспрецедентную доступность даже самых отдаленных и малонаселенных пунктов Дальнего Востока", - заметил министр.

Комментируя низкую загрузку первых рейсов авиакомпании, он пояснил, что это абсолютно нормальное явление. Любой новый маршрут нужно "раскатать". То есть о новых возможностях должны узнать люди и начать ими пользоваться.

"Если раньше перелет из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре с учетом пересадки занимал больше суток и стоил 15 тысяч рублей, то сейчас это всего два часа и, если не ошибаюсь, 4,5 тысячи рублей", - привел пример Чекунков.

При этом плановая загрузка авиакомпании "Аврора" составляет около 60%, заметил он.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Михаил Загайнов

Цитата

Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе

"В целом развитие Дальнего Востока - высокорентабельный процесс... Дотации Дальнему Востоку уже окупились: мы вложили 80 млрд рублей, а в бюджет поступило налогов с учетом преференций от организаций в объеме 123 млрд рублей. То есть бюджет уже получил прямую выгоду от развития Дальнего Востока. Эту работу надо продолжать и расширять. Необходимо больше думать о создании условий для вложения средств в строительство новых предприятий, развитие отраслей".