2-4 сентября 2021 владивосток
Экономика
04.09.2021 14:45
Текст: Евгений Гайва, Дмитрий Балта
Видео: Александр Шансков

Алексей Чекунков об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, как будет "раскатывать" рейсы авиакомпания "Аврора" и нужны ли Дальнему Востоку города-миллионники.

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Чекунков оценил необходимость городов-миллионников на Дальнем Востоке 12:36
Глава Камчатки заявил, что цены на икру стабилизировались 08:21
Фисенко: Сроки возвращения к доковидной жизни зависят от самих россиян 06:36
Глава Минприроды оценил, сколько теряет Россия в год из-за наводнений 04:22
Красную книгу России переиздадут впервые за 20 лет 03:05
Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова рассказала о модернизации коммунальных сетей 03.09.2021
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала об исполнении нацпроектов 03.09.2021
Нарендра Моди: Индия будет надежным партнером России на Дальнем Востоке 03.09.2021
Угольная компания занялась промышленным туризмом в Якутии 03.09.2021
Анна Цивилева: "Колмар" обеспечил приток людей в Южную Якутию 03.09.2021