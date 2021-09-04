Алексей Чекунков об авиакомпании "Аврора" и городах-миллионниках на Дальнем Востоке

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, как будет "раскатывать" рейсы авиакомпания "Аврора" и нужны ли Дальнему Востоку города-миллионники.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, как будет "раскатывать" рейсы авиакомпания "Аврора" и нужны ли Дальнему Востоку города-миллионники.
На Курилах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса. Он будет освобожден от налогов на 10 лет, сообщил Владимир Путин. Налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские, но и иностранные инвесторы
Президент России Владимир Путин продолжает работу в Приморье. На полях форума ВЭФ-2021 он провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Оно прошло в режиме видеоконференции
Президент Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр "Океан", где пообщался со школьниками - победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Встреча прошла в рамках марафона "Новое знание"
Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,3 процента. Об этом заявил во Владивостоке первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин. И назвал риски, которые могут этому помешать
На Восточном экономическом форуме будет представлена программа, которая позволит удешевить строительство и реконструкцию жилья на Дальнем Востоке. Об этом рассказал в интервью "РГ" зампред правительства РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Правительство просчитывает бизнес-модель создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. Для этого планируется объединить Владивосток с населением около 600 тысяч человек с Артемом, в котором проживает более 100 тысяч, а также построить новый город-спутник
На следующей неделе президент России будет работать на Дальнем Востоке. Владимир Путин отправится во Владивосток, где помимо участия в Восточном экономическом форуме у него запланирована масса других мероприятий, а также заедет на космодром Восточный