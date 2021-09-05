Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки Дальнего Востока

В основной день Восточного экономического форума Владимир Путин принял участие в пленарной сессии, на которой также выступили лидеры Казахстана и Монголии. А видео-приветствия форуму направили председатель КНР, премьер-министры Индии и Королевства Таиланд. Всего в форуме участвовали 60 государств.

Курилы - новые возможности

"Все наши усилия направлены на то, чтобы создать на Дальнем Востоке России современные, комфортные условия для жизни людей, чтобы росли их доходы, повышалось благосостояние семей", - подчеркнул президент. Он назвал опережающее развитие Дальнего Востока абсолютным приоритетом для России и именно с этой темы начал свое выступление. Президент отметил, что нужно постоянно предлагать новые, более продвинутые решения для региона, чтобы он стал конкурентоспособным не только внутри страны, но и в мире.

И одно из таких решений - освобождение бизнеса на Курилах от всех основных налогов.

"Беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов - на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога, причем на 10 лет", - сказал Путин. Кроме того, для компаний, работающих на Курилах, будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6 процента также на 10 лет. "Речь идет о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников", - подчеркнул президент.

Также на территории будет действовать режим свободной таможенной зоны. Эти возможности получат как российские, так и зарубежные инвесторы. Режим налоговых льгот не будет распространяться только на высокодоходные виды деятельности: добычу углеводородов, вылов рыбы, производство подакцизных товаров.

Льготная ипотека и новые города

Программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока планируется расширить. По словам президента, она может охватить специалистов, которые крайне нужны в регионе. "В самое ближайшее время рассмотрим это в правительстве", - сообщил Путин.

Объем жилищного строительства в регионе к 2024 году должен вырасти в 1,6 раза. "Прошу правительство вместе с руководителями регионов проработать дополнительные решения по стимулированию жилищного строительства на Дальнем Востоке", - поручил президент.

Проблему жилищного строительства и качества жизни нужно решать комплексно, и поэтому Путин объявил о запуске масштабной программы обновления дальневосточных городов. "Речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов", - сказал он. В центре внимания будет человек и его потребности. "Программы развития и мастер-планы для каждого города нужно подготовить в течение ближайших двух лет", - поручил президент.

Кроме того, он поручил кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. "В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае, такой кластер будет работать на потребности всего Дальнего Востока", - сообщил Путин.

Больше школ и поликлиник

"Дальний Восток - это обширная территория с небольшой плотностью населения, и для людей, живущих здесь, должна быть обеспечена качественная медицинская помощь. Она должна быть надежной, доступной", - заявил глава государства.

Ежегодные расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока будут увеличены более чем на 6 млрд рублей. Это прежде всего коснется отдаленных и малонаселенных районов, сообщил Путин. "Врачи дальневосточных больниц, поликлиник, ФАПов трудятся достойно, с полной отдачей, но очевидны и проблемы, которые не решить, если пользоваться какими-то формальными, усредненными формулами и подходами. Обязательно нужно учитывать специфику, особенности региона", - сказал президент. А еще он сообщил, что регионы Дальнего Востока в 2022 году получат дополнительно 20 млрд рублей на модернизацию социальных объектов. Это позволит построить и отремонтировать детские сады, школы, поликлиники, спортивные центры. В частности, за ближайшие 5 лет в регионе планируется отремонтировать более тысячи школ.

Экомониторинг во всех портах

В числе шагов по оздоровлению Дальнего Востока - контроль за экологией. В частности, речь идет об угольной пыли в воздухе, которым вынуждены дышать жители портовых городов. "Это не мелочь. Люди чувствуют это, не просто чувствуют, справедливо жалуются на вещи подобного рода", - обратил внимание президент. Он отметил, что уже заключены соглашения с компаниями, в которых прописано, что в портах России должны быть внедрены экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалке грузов. "Считаю, нужно пойти дальше и закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России, не только Находка, Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие, были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга", - сказал Путин.

Важная задача - обновление почтовых отделений на Дальнем Востоке. По словам президента, 80 процентов расположены именно в труднодоступных населенных пунктах, а из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления. "Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии", - сообщил Путин.

Новая экономика и развитие Арктики

"Стратегический вектор развития Дальнего Востока - это новая экономика, те направления экономического и научно-технологического развития, которые формируют будущее, задают долгосрочные тренды целых отраслей, стран, регионов мира", - заявил Путин.

В частности, здесь могут появиться центры по производству "зеленого" водорода и аммиака. Президент поручил правительству изучить этот вопрос. Спрос на эти вещества в течение десятилетий будет стабильно расти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Конечно, реализация этих планов потребует освоения и внедрения прорывных технологических решений в сфере транспорта, энергетики, других отраслей", - считает он. По его оценке, эта программа может стать серьезным вызовом для российской экономики и науки.

Отдельное внимание будет уделяться развитию Арктического региона. "Арктика - 18 процентов нашей территории, мировые запасы сырья, нужного не только нашей стране, но и всему миру, всему человечеству. И в этом смысле на нас лежит огромная ответственность за то, чтобы рачительно, по-хозяйски относиться к этим богатствам", - подчеркнул Путин.

Президент отметил то глобальное влияние, которое на климат оказывает Арктика. Поэтому важно понимать и прогнозировать идущие здесь процессы. "В этой связи прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года", - сказал Путин. Он также предложил организовать международную экспедицию в Арктику.

Ситуация в Афганистане - это катастрофа

Для всего мира и для Азии в особенности события в Афганистане - самая горячая тема. Поэтому - уже в рамках дискуссии на форуме - главы государств обсудили последствия эвакуации американской армии из страны.

По словам Владимира Путина, ситуацию в Афганистане можно назвать катастрофой. "Американцы, люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа", - отметил он.

На Курилах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот

Президент при этом отметил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Если это произойдет, то тогда просто не с кем будет разговаривать, отметил российский лидер. "Нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация ) войдет в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать, общаться и как-то влиять, задавать какие-то вопросы, и если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определенные цивилизованные правила", - пояснил Путин. Президент призвал исходить из реалий, что талибы контролируют практически всю территорию Афганистана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вопрос о признании "Талибана" деликатным и требующим осторожности. "Я неоднократно, по-моему, три раза в своих выступлениях сегодня говорил о том, что мы будем внимательно наблюдать за действиями движения "Талибан". Вот от этого все зависит", - сказал он.

Отбросить политизацию COVID

Китайский лидер Си Цзиньпин в своем видеообращении к участникам форума призвал бороться с попытками политизировать тему вакцин и происхождения заразы. Этим, по его мнению, грешат американские спецслужбы.

В свою очередь Путин назвал катастрофической ошибкой политизацию пандемии. "Важнее, на мой взгляд, сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий. Это чрезвычайно важно для всего человечества", - сказал он. Путин отметил, что возможностями вакцинации в основном сегодня пользуются только высокоразвитые экономики и там производится основная часть вакцин. При этом очень мало делается для защиты всего человечества. В итоге в Африке, например, минимальный уровень защиты вакцинирования, и вирус все время возвращается.

Мяч на стороне Японии

Еще одной темой обсуждения стал вопрос заключение мирного договора с Японией, который за последние годы зашел в тупик. "Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях - это нонсенс. Тем более что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации наших отношений", - сказал Путин. При этом президент заметил, что японские партнеры постоянно меняют свою позицию, а Москва не получила гарантий от Токио, что силы США не будут размещены у границ РФ. "Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров", - сказал Путин.

"Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны, - напомнил Путин. - Мы никогда не отказывались от диалога по мирному договору". Он напомнил, что была договоренность с прежним премьер-министром о том, что стороны готовы выстроить эту работу на основе "известных документов 50-х годов". Модератор форума телеведущий Сергей Брилев уточнил, аннулируют ли поправки в Конституцию о территориальной целостности упомянутую декларацию 50-х годов. "Надо посмотреть внимательно на эту декларацию и на то, что есть в Конституции, - ответил Путин, - и сделать соответствующие выводы".

Россия-Украина: неестественные отношения

В ходе дискуссии модератор форума задал вопрос, произойдет ли когда-нибудь встреча на одном поле Восточного экономического форума Владимира Путина и президента Украины. По словам российского лидера, участие Зеленского возможно, если он, во-первых, будет избран президентом Украины на новый срок, а, во-вторых, возьмет курс на восстановление отношений с Россией. "Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику не на словах, а на деле выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет, конечно, да", - сказал российский лидер. Но он отметил, что на практике сейчас все происходит наоборот. Путин назвал сегодняшние отношения России и Украины неестественными и ненормальными.

Тем временем

Владимир Путин посетил космодром Восточный

Из Приморья президент направился в Амурскую область. Владимир Путин ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный: осмотрел из вертолета, посетил командный пункт и стройплощадку стартового комплекса для ракет тяжелого класса "Ангара". Глава "Роскосмоса" рассказал о работах для лунной программой. Президенту также показали макеты космического корабля "Орел" и ядерного буксира. Дмитрий Рогозин пригласил Путина на любой пуск с Восточного. Затем президент побеседовал с губернатором Василием Орловым. Речь в основном шла о ликвидации последствий аномального паводка и поддержке пострадавших, а также о реализации инвестпроектов. В Благовещенске Путин вручил госнаграды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков. "Это тот случай, когда про вас можно сказать - наша служба и опасна, и трудна. Она еще и благородна, и вы не случайно называетесь спасателями. В самом этом слове заложен весь смысл вашей работы", - сказал он.

Подготовила Кира Латухина

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Президент поддержал идею увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин провел встречу с модераторами и спикерами Восточного экономического форума для того, чтобы обсудить прозвучавшие на форуме предложения по улучшению экономического климата на Дальнем Востоке. Один из участников беседы - председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко - предложил увеличить размер туристического кешбэка с 20 тысяч рублей до 40. "Потому что туристический продукт на Дальнем Востоке объективно дороже, и транспортные плечи больше. Но при этом, чтобы по-прежнему он не превышал 20% от стоимости тура", - сказал он. Президент поддержал эту инициативу. "Я бы тоже подумал над увеличением. Мы же ищем возможности поддержать бизнес на Дальнем Востоке, а туристический бизнес - это перспективное направление, без всякого сомнения", - сказал он.