Как изменится Дальний Восток после экономического форума

Во Владивостоке завершился шестой Восточный экономический форум (ВЭФ). Несмотря на то, что его итоги официально не подведены - окончательные цифры по числу заключенных соглашений, объемам грядущих инвестиций, количеству участников огласят только 6 сентября, - уже понятно, что форум удался. Бизнесу обещаны дополнительные льготы и особые режимы, людям - новые города и транспортные маршруты.

Главное отличие от форумов прежних лет - все возрастающая роль человеческого капитала. Две трети мероприятий были посвящены простым житейским проблемам - дороговизне жилья, транспортной доступности, повышению качества здравоохранения и образования. Сигнал очевиден: главное для власти в нынешних условиях - люди.

На Дальнем Востоке снизится стоимость квартир

Минвостокразвития предлагает предоставлять застройщикам налоговые преференции и земельные участки с коммунальной и социальной инфраструктурой в обмен на снижение стоимости квадратного метра. Предполагается, что участки будут предоставляться по принципу голландского аукциона - победителем станет застройщик, который предложит наиболее низкую стоимость квадратного метра жилья. Поскольку в себестоимости жилья затраты на земельный участок и инфраструктуру составляют не менее 10%, то и такое жилье может стоить на 10% ниже рынка, рассказал на ВЭФ первый замглавы минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.

Избежать "вмешательства" перекупщиков, которые позже перепродадут метры по высоким ценам, позволит, по мнению Гусейнова, создание информационного портала, где дальневосточник, желающий купить такую квартиру, сможет зарегистрироваться, встать в очередь на такое жилье, одна-две недели будет предоставляться для финансовых расчетов.

Производителей стройматериалов ждут льготы

Отдельный преференциальный режим появится для производителей стройматериалов. Об этом заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Здесь очень низкие объемы производства строительных материалов. Уже по результатам форума обязательно дам коллегами из министерства по развитию Дальнего Востока поручение создать отдельный преференциальный режим именно для предприятий по производству стройматериалов. Для того, чтобы побеждать в конкуренции, чтобы инвестиции продолжали приходить на Дальний Восток, надо разрабатывать отраслевые преференциальные системы. Первые потребности, которые вижу и по которым буду просить своих коллег быстрее провести эту работу, - туризм, строительство и предприятия по производству строительных материалов, а также высокие технологии", - подчеркнул вице-премьер.

На Дальнем Востоке начнут строить новый город для 300 тысяч человек

В районе Владивостока собираются построить новый город - Спутник. Соглашение об этом подписано на ВЭФ.

Город будет создан на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская", менее чем в 30 километрах от Владивостока. Планируется, что численность жителей составит 300 тысяч человек, будет построено 2,8 млн квадратных метров жилья.

Власти рассчитывают, что через 10 лет Владивостокская агломерация может стать 16-м в России городом-миллионником

Проект будут реализовывать поэтапно. По словам первого замглавы минвостокразвития Гаджимагомеда Гусейнова, на первом этапе планируют заселить до 50 тысяч жителей.

В свою очередь, глава ведомства Алексей Чекунков оценил первый этап в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей.

Со Спутником Владивостокская агломерация может войти в число городов-миллионников. По оценкам Чекункова, это может произойти через 10 лет.

Когда заработает кешбэк в 2022 году

Программа туристического кешбэка в следующем году будет действовать только в "низкий" сезон. Об этом "РГ" рассказала в кулуарах Восточного экономического форума глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Как мы предполагаем, в следующем году кешбэк будет работать исключительно на периоды низкого туристического спроса. Это зима - весна, начиная с 15 января по апрель включительно и далее начиная с октября по середину декабря. То есть на период с мая по сентябрь включительно, как мы предполагаем, кешбэк распространяться не будет", - сказала Догузова.

Для автопутешественников создадут карты

Ростуризм, Росреестр и "Роскартография" разработают информационно-справочные и картографические материалы для развития внутреннего туризма. Ведомства на ВЭФ-2021 заключили соглашение о сотрудничестве.

Схемы и планы будут разного формата, в том числе онлайн. "Каждый с их помощью сможет выбрать для себя в любом регионе интересные маршруты и достопримечательности. В первую очередь акцент будет сделан на картах, предназначенных для туристов, которые путешествуют по стране на автомобилях", - уточнили в Ростуризме.