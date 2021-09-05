Генпрокурор предложил ввести новое наказание для должностных лиц

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что он внес предложение президенту о необходимости введения административной ответственности за нарушение сотрудниками контролирующих органов закона о госконтроле. "Считаю это станет значимым фактором снижения административного давления таких органов на бизнес", - отметил Генпрокурор на полях Восточного экономического форума.

По его словам, уже второй год важной составляющей работы прокуроров остается надзор за соблюдением моратория на проверки малого бизнеса. В результате только на Дальнем Востоке почти 25 тысяч хозяйствующих субъектов были избавлены от зачастую избыточного внимания контролирующих органов. Кроме того, из более чем 11 тысяч заявок о проведении внеплановых проверок прокуроры отклонили каждую третью.

"Считаю, что при формировании плана и согласовании внеплановых проверок в тех сферах, где нет риска причинения вреда, лучше перестраховаться и не допустить сомнительную проверку, чем создать условия для возможных негативных последствий, порой способных разрушить бизнес. Этой логикой будем руководствоваться и впредь", - отметил Краснов.

Вместе с тем он подчеркнул, что для полного понимания проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, требуется прямой контакт с прокурорами, а также доверительное общение в узком кругу. Сейчас подобные встречи с представителями бизнеса прокуроры проводят регулярно.

"Традиционными стали и мои личные приемы с выездом на территории в разнообразные регионы страны. И их результаты, к сожалению, дают мне право, основание полагать, что наши чиновники порой пребывают вне ведения о волнующих предпринимателей проблемах региона", - отметил глава надзорного ведомства.

По его словам, проблемы, на которые жаловались бизнесмены, могли бы быть решены чиновниками на местном уровне, просто с их стороны требовалось "более внимательное отношение к людям". Еще одна задача, которая стоит перед прокурорами, - это оказание бизнесу содействия в ликвидации просроченной задолженности по выполненным публичным контрактам.

"В условиях пандемии значительный ее объем допускался учреждениями здравоохранения. Мы понимаем, что они действовали в крайне сложной, порой чрезвычайной обстановке, но и бизнесу в этот период было нелегко", - отметил Краснов. И рассказал, что об этой проблеме он проинформировал главу государства. В результате в прошлом месяце правительством было принято решение о выделении медицинским организациям еще почти 144 млрд рублей.