Реновация городов затронет все столицы округов ДФО

Реновация городов Дальнего Востока затронет столицы округов, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Это точно все столицы округов, но не только столицы округов. Есть города, которые точно требуют отдельного внимания​​​. Я не готов сейчас их назвать, правильнее будет их назвать после обсуждения с губернаторами, в правительстве, когда примем решения и направим на рассмотрение президенту, решение будет принимать он", - сказал Трутнев.

По его оценкам, реновация городов на Дальнем Востоке может потребовать около 0,5 трлн рублей.

Мастер-план по реновации дальневосточных городов будет создан к 2023 году, после чего начнется практическая работа, подчеркнул вице-премьер.

Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин сообщил, что власти уже определили перечень городов и поселков на Дальнем Востоке, в которых пройдет реновация.