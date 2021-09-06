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Общество
06.09.2021 10:18
Текст: Ирина Невинная

В РФ проводятся клинические испытания "Ковид-глобулина" на основе плазмы

Препарат "Ковид-глобулин" - специфический иммуноглобулин против COVID-19 - проходит первую стадию клинических исследований. Об этом сообщила начальник управления ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.

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"Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" - специфический антиковидный иммуноглобулин", - сказала она в интервью ТАСС.

Препарат на основе плазмы переболевших - специфический иммуноглобулин к коронавирусу был зарегистрирован Минздравом в апреле 2021 года. Предполагается, что после завершения всех трех фаз клинических исследований препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Отношение в мире к использованию плазмы переболевших коронавирусной инфекцией для лечения COVID-19 неоднозначное. В одном из последних исследований (результаты опубликованы в августе 2021 года), проведенных Национальным институтом здоровья США, ученые не выявили существенных различий в течении болезни у пациентов, получивших плазму переболевших в сравнении с группой, которой вводили плацебо. Правда, в этом случае исследовалось применение плазмы у пациентов с не тяжелым течением СOVID-19.

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