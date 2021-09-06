В РФ проводятся клинические испытания "Ковид-глобулина" на основе плазмы

Препарат "Ковид-глобулин" - специфический иммуноглобулин против COVID-19 - проходит первую стадию клинических исследований. Об этом сообщила начальник управления ФМБА Ольга Эйхлер на полях Восточного экономического форума.

"Сейчас проходит первую стадию клинических исследований препарат, который создан на площадке иммунобиологической компании "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" - специфический антиковидный иммуноглобулин", - сказала она в интервью ТАСС.

Препарат на основе плазмы переболевших - специфический иммуноглобулин к коронавирусу был зарегистрирован Минздравом в апреле 2021 года. Предполагается, что после завершения всех трех фаз клинических исследований препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Отношение в мире к использованию плазмы переболевших коронавирусной инфекцией для лечения COVID-19 неоднозначное. В одном из последних исследований (результаты опубликованы в августе 2021 года), проведенных Национальным институтом здоровья США, ученые не выявили существенных различий в течении болезни у пациентов, получивших плазму переболевших в сравнении с группой, которой вводили плацебо. Правда, в этом случае исследовалось применение плазмы у пациентов с не тяжелым течением СOVID-19.