Олимпийцев поздравили на самом высоком уровне

В минувшую субботу, 11 сентября, в Кремле состоялась церемония чествования чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио. Президент России Владимир Путин встретился со спортсменами, а также лично вручил госнаграды золотым призерам.

"Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно, - отметил глава государства. - Понимаю, как это было непросто, все понимают, как это было непросто, вся страна. Да, пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно, это огромная физическая, эмоциональная нагрузка, как в ходе подготовки, так и в самих олимпийских стартах. И жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, они тоже внесли свою лепту в эти трудности. Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды".

Однако, отметил президент, спортсмены достойно прошли через все испытания.

"Вы сражались за спортивную честь России, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за отечество, - сказал Владимир Путин. - Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах, золотые чемпионы, вы - главные герои и, не побоюсь этого слова, гордость России".

В своём выступлении Владимир Путин подчеркнул достижения спортсменов в различных дисциплинах. Отдельно коснулся и темы предвзятого судейства.

"Дорогие девочки, для нас, для всей нашей страны вы всегда самые лучшие", - обратился президент к сестрам Авериным. Безоговорочных лидеров мировой художественной гимнастики на играх в Токио лишили заслуженной победы в индивидуальном многоборье скандальным решением судей.

У спортсменов была возможность выступить с ответными речами.

"Я не являюсь военнослужащей, но мне хочется сказать: Я служу Российской Федерации", - заявила "золотая" синхронистка Александра Пацкевич. - И в этот раз, стоя на пьедестале, мы про себя так пели гимн нашей страны, что, я уверена, его слышал весь мир. Мы хотим жить и работать на благо нашей Родины - великой и процветающей России".

"От лица всей нашей команды и от себя лично хочу выразить огромную благодарность в первую очередь Вам, Владимир Владимирович, за то, что мы имеем уникальную возможность находиться сейчас здесь, в этом прекрасном зале, - сказала на церемонии серебряный призёр Игр по художественной гимнастике Дина Аверина.

Спортсменка поблагодарила коллег и добавила: "Пока мы вместе и едины, мы непобедимы".

Помощник президента РФ Игорь Левитин, являющийся заместителем председателя попечительского совета Фонда, вручил олимпийцам высокие государственные награды.

Триумфаторов Токио удостоили медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получила и гимнастка Арина Аверина, а её сестра Дина, из-за произвола судей ставшая на Играх только второй, была удостоена президентом Ордена Дружбы, которым наградили Олимпийский чемпионов.

Авто для чемпионов

В этот же день замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от автомобилей представительского класса. Торжественная церемония состоялась на Соборной площади Кремля.

Медведев отметил, что во время Олимпийских игр российские спортсмены достигли выдающихся результатов и показали отличную форму.

"Было бы неправильно ещё раз вас не поприветствовать и не сказать добрых слов, искренне поздравить вас с теми замечательными результатами, которых вы добились на летних Олимпийских играх в Токио. (Не только) красиво завоевали медали - борьба всегда упорная, она не бывает легкой, - но и продемонстрировали выдающиеся результаты, отличную форму", - обратился к спортсменам Дмитрий Медведев.

Вместо номеров у машин временно были установлены таблички с именами спортсменов. Олимпийские чемпионы получили BMW X5, а серебряные и бронзовые - BMW X3 разных комплектаций. Всего для команды были подготовлены 77 автомобилей, 31 из них полагались золотым медалистам.

"Мне внутри очень нравится, как выглядит. И снаружи тоже!" - признался репортерам олимпийский чемпион Давид Белявский.

Машины предоставил Фонд поддержки олимпийцев России, председателем попечительского совета которого является Дмитрий Медведев.

Бизнесмены - в команде

От лица крупнейших меценатов отечественного спорта в торжественной церемонии принял участие заместитель председателя Совета директоров компании "ФосАгро" Андрей Гурьев. "ФосАгро" является традиционным партнёром Фонда поддержки олимпийцев России и уже более 12 лет - стратегическим партнером Федерации художественной гимнастики.

В августе Андрей Гурьев вместе с Алишером Усмановым и Владимиром Лисиным возглавил символический медальный зачет российских миллиардеров, оказывающих наибольшую поддержку российскому спорту - каждый из них помог спортивным федерациям в подготовке 8 победителей или призеров игр в Токио.

Как отмечает составивший данный рейтинг журнал Forbes, сам Андрей Григорьевич Гурьев является мастером спорта международного класса по дзюдо и заслуженным тренером России, а его сын Андрей Андреевич Гурьев, воспитанник школы "Самбо-70", сегодня возглавляет Федерацию художественной гимнастики Москвы, является первым вице-президентом и главой попечительского совета Всероссийской федерации художественной гимнастики, а также вице-президентом Федерации шахмат России.

Помимо этого, "ФосАгро" спонсирует Всероссийскую федерацию плавания и является традиционным партнером Региональной спортивной федерации дзюдо Санкт-Петербурга, Федерации лыжных гонок России, FIDE, а также стратегическим партнером волейбольного клуба "Северянка" (Череповец), воспитанницы которого вошли в состав женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио.

Важное место в системе благотворительных и социальных программ "ФосАгро" занимает поддержка детского спорта. Так, спортивное воспитание - ключевая составляющая проекта "Детям России - образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), который по инициативе Андрея Григорьевича Гурьева стартовал 20 лет назад и вместе с "ФосАгро" празднует в этом году юбилей.

В каждом из городов присутствия компании действуют спортивные секции, где растят будущих олимпийский чемпионов. Сегодня таких секций 77 по 16 видам спорта - плаванию, волейболу, баскетболу, художественной гимнастике, шахматам, легкой атлетике, футболу, хореографии, боксу, полиатлону, лыжам и другим. В них абсолютно бесплатно (это принцип "ФосАгро") занимаются на постоянной основе почти 6 тысяч детей начиная с пятилетнего возраста. А ещё более 50 тысяч ребятишек принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях, проводимых под эгидой ДРОЗДа.

Только за последние 5 лет более 350 "дроздят" стали победителями Первенств России разных возрастов, а 27 воспитанников ДРОЗДа одержали победу на престижных международных стартах.