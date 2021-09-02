Трутнев: Вложения государства в Дальний Восток окупились

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев назвал развитие Дальнего Востока быстроокупаемым и высокорентабельным проектом.

По его словам, в создание преференциальных зон в округе (учитывая строительство, создание инфраструктуры, налоговые льготы) государство с 2013 года вложило 81 миллиард рублей. Доходы же госбюджета от деятельности предприятий составили 123,1 миллиарда.

- Регион заработал уже 43 миллиарда рублей, - рассказал на сессии ВЭФ "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики" Юрий Трутнев.

По его словам, объем превышения среднероссийских темпов развития в округе создан за счет предприятий, которые строятся при поддержке государства.

С 2013 года темпы роста валового регионального продукта на Дальнем Востоке выросли в два раза.

- Они значительно превышают среднероссийский уровень. Рост ВРП - 16 процентов, - сказал Юрий Трутнев. - Объем инвестиций в ДФО составил 80 миллиардов долларов, создана 81 тысяча рабочих мест.

Справка "РГ"

VI Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке, на острове Русском, со 2 по 4 сентября.