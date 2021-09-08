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08.09.2021 19:28
Рубрика: В мире

В Париже открылся мегапроцесс по следам терактов 13 ноября 2015 года

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета")
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
К Дворцу правосудия, что в самом центре Парижа на острове Сите рядом с Нотр-Дамом, приблизиться хотя бы метров на сто нет никакой возможности: кругом полицейские фургоны, вооруженные автоматами агенты, железные заграждения. Ближайшие набережные Сены и улицы также заблокированы. У этих экстраординарных мер есть объяснение.
Французская полиция доставляет обвиняемых в терроризме подсудимых в зал суда. Фото: EPA Французская полиция доставляет обвиняемых в терроризме подсудимых в зал суда. Фото: EPA
Французская полиция доставляет обвиняемых в терроризме подсудимых в зал суда. Фото: EPA

В среду, 8 сентября, здесь открылся судебный процесс по делу о серии терактов во французской столице 13 ноября 2015 года. Напомним, что в ту "черную пятницу" команда террористов группировки "Исламского государства" (запрещена в РФ) устроила в Париже побоище. За один вечер под их автоматным огнем в концертном зале "Батаклан", в парижских кафе погибли 130 человек, а еще 430 были ранены. Подобной кровавой атаки во Франции не было за все послевоенное время.

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Отсюда и масштабы нынешнего мегапроцесса, для которого во Дворце был построен временный зал площадью в 700 квадратных метров. Следствие длилось свыше четырех лет. Ведь надо было с точностью установить, где и кем готовилось нападение на Париж, определить, каким образом террористы, прошедшие подготовку в рядах джихадистов в тогда охваченной войной Сирии, оказались на французской территории, установить разветвленную сеть пособников как в Бельгии (в брюссельском квартале Моленбек была их главная база), так и в парижских пригородах. В итоге было собрано невиданное по объему судебное досье в миллион страниц, объединенных в 542 тома. Участие в процессе примут 1800 истцов и целая армия адвокатов - 330 человек.

По этому делу проходят двадцать подозреваемых, но физически присутствовать на суде будут 14. В их числе Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, который остался в живых. Террорист с французским гражданством, но родившийся в Моленбеке, был среди тех, кто расстреливал людей на верандах ресторанов и кафе в X и XI округах Парижа. Затем, как было установлено, намеревался по примеру подельников привести в действие "пояс шахида". Однако тот не сработал. Бросив автомобиль с тремя автоматами, а также избавившись от взрывного устройства, вызвал двух приятелей из Брюсселя, и тем удалось его вывезти из Франции. В течение нескольких месяцев прятался у друзей в разных пригородах, но после был схвачен в ходе совместной операции французской и бельгийской полиции.

Его сначала судили в Брюсселе, а после экстрадировали во Францию, где содержится под особым тюремным надзором. Как писали местные СМИ, за ним денно и нощно следят восемь агентов, а его содержание ежемесячно местным налогоплательщикам обходится почти в 40 тысяч евро.

По этому делу проходят двадцать подозреваемых, но физически присутствовать на суде будут 14

Остальные подсудимые обвиняются в пособничестве, изготовлении взрывных устройств, обеспечении логистики налета на Париж. К примеру, Мохамед Абрини, кореш главного фигуранта по Моленбеку, доставал для террористов оружие, деньги. Это он привез их в Париж накануне "черной пятницы". Еще двое - Мохамед Амри и Хамза Атту - те самые парни, что примчались из Брюсселя, чтобы выручить несостоявшегося смертника Абдеслама.

Адвокаты подсудимых стоят в очереди, чтобы пройти процедуру досмотра при входе в здание суда. Фото: EPA

Пожалуй, одна из основных интриг нынешнего суда будет заключаться в том, чтобы вынудить этого джихадиста дать показания. До сих пор в ходе общения со следователями он или отмалчивался, или заявлял, что "признает только суд Аллаха". В связи с тем, что проходящая по этому делу публика в настоящее время содержится в разных пенитенциарных заведениях столичного региона Иль-де-Франс, ее будут перевозить туда и обратно под усиленной охраной специального подразделения французской полиции. Причем маршруты станут постоянно менять во избежание непредвиденных обстоятельств.

Фото: Wakil KOHSAR / AFP
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Ожидается, что суд будет длиться девять месяцев. Первые недели посвятят подробному описанию тех трагических событий и ходу расследования, а уж затем приступят к допросу подсудимых. Приговоры, а многим из них грозит пожизненное заключение, должны быть оглашены в конце мая будущего года.

В мире Европа Франция Теракты в Париже

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