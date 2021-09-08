В Париже открылся мегапроцесс по следам терактов 13 ноября 2015 года

К Дворцу правосудия, что в самом центре Парижа на острове Сите рядом с Нотр-Дамом, приблизиться хотя бы метров на сто нет никакой возможности: кругом полицейские фургоны, вооруженные автоматами агенты, железные заграждения. Ближайшие набережные Сены и улицы также заблокированы. У этих экстраординарных мер есть объяснение.

В среду, 8 сентября, здесь открылся судебный процесс по делу о серии терактов во французской столице 13 ноября 2015 года. Напомним, что в ту "черную пятницу" команда террористов группировки "Исламского государства" (запрещена в РФ) устроила в Париже побоище. За один вечер под их автоматным огнем в концертном зале "Батаклан", в парижских кафе погибли 130 человек, а еще 430 были ранены. Подобной кровавой атаки во Франции не было за все послевоенное время.

Отсюда и масштабы нынешнего мегапроцесса, для которого во Дворце был построен временный зал площадью в 700 квадратных метров. Следствие длилось свыше четырех лет. Ведь надо было с точностью установить, где и кем готовилось нападение на Париж, определить, каким образом террористы, прошедшие подготовку в рядах джихадистов в тогда охваченной войной Сирии, оказались на французской территории, установить разветвленную сеть пособников как в Бельгии (в брюссельском квартале Моленбек была их главная база), так и в парижских пригородах. В итоге было собрано невиданное по объему судебное досье в миллион страниц, объединенных в 542 тома. Участие в процессе примут 1800 истцов и целая армия адвокатов - 330 человек.

По этому делу проходят двадцать подозреваемых, но физически присутствовать на суде будут 14. В их числе Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, который остался в живых. Террорист с французским гражданством, но родившийся в Моленбеке, был среди тех, кто расстреливал людей на верандах ресторанов и кафе в X и XI округах Парижа. Затем, как было установлено, намеревался по примеру подельников привести в действие "пояс шахида". Однако тот не сработал. Бросив автомобиль с тремя автоматами, а также избавившись от взрывного устройства, вызвал двух приятелей из Брюсселя, и тем удалось его вывезти из Франции. В течение нескольких месяцев прятался у друзей в разных пригородах, но после был схвачен в ходе совместной операции французской и бельгийской полиции.

Его сначала судили в Брюсселе, а после экстрадировали во Францию, где содержится под особым тюремным надзором. Как писали местные СМИ, за ним денно и нощно следят восемь агентов, а его содержание ежемесячно местным налогоплательщикам обходится почти в 40 тысяч евро.

По этому делу проходят двадцать подозреваемых, но физически присутствовать на суде будут 14

Остальные подсудимые обвиняются в пособничестве, изготовлении взрывных устройств, обеспечении логистики налета на Париж. К примеру, Мохамед Абрини, кореш главного фигуранта по Моленбеку, доставал для террористов оружие, деньги. Это он привез их в Париж накануне "черной пятницы". Еще двое - Мохамед Амри и Хамза Атту - те самые парни, что примчались из Брюсселя, чтобы выручить несостоявшегося смертника Абдеслама.

Адвокаты подсудимых стоят в очереди, чтобы пройти процедуру досмотра при входе в здание суда. Фото: EPA

Пожалуй, одна из основных интриг нынешнего суда будет заключаться в том, чтобы вынудить этого джихадиста дать показания. До сих пор в ходе общения со следователями он или отмалчивался, или заявлял, что "признает только суд Аллаха". В связи с тем, что проходящая по этому делу публика в настоящее время содержится в разных пенитенциарных заведениях столичного региона Иль-де-Франс, ее будут перевозить туда и обратно под усиленной охраной специального подразделения французской полиции. Причем маршруты станут постоянно менять во избежание непредвиденных обстоятельств.

Ожидается, что суд будет длиться девять месяцев. Первые недели посвятят подробному описанию тех трагических событий и ходу расследования, а уж затем приступят к допросу подсудимых. Приговоры, а многим из них грозит пожизненное заключение, должны быть оглашены в конце мая будущего года.