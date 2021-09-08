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08.09.2021 08:38
Рубрика: Экономика

В ПФР разъяснили, как количество детей влияет на срок выхода на пенсию

Текст: Василий Кошкин
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Многодетные матери, воспитавшие детей до восьми лет, имеют право выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. При этом в некоторых случаях время по уходу за детьми может засчитано и отцу, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Ингушетия.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По словам специалистов, если у женщины пять и более детей, то она может обратиться за назначением досрочной пенсии по старости в 50 лет, если четверо - в 56 лет, если трое - в 57 лет.

"Основными требованиями для установления досрочной пенсии являются: 15 лет страхового стажа; необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). К 2025 году необходимо иметь 30 ИПК (в 2021 году - 21 ИПК); воспитание детей до восьми лет; отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления", - пояснили в ПФР.

В Пенсионном фонде напомнили, что в стаж учитываются также нестраховые периоды ухода за детьми, но только в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды трудовой деятельности, за которые начислялись страховые взносы в ПФР.

В стаж учитывается 1,5 года за каждого ребенка (но не более шести лет в общей сложности), а также начисляются ИПК (не более чем за четырех детей):

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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- за один год ухода за первым ребенком учитывается 1,8 ИПК (за полтора года - 2,7);

- за 1 год ухода за вторым ребенком - 3,6 ИПК (за полтора года - 5,4);

- за 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком - по 5,4 ИПК (за полтора года - 8,1).

"Такие периоды могут быть засчитаны отцу детей, если этот стаж по уходу не учтен в страховом стаже матери", - добавили в ПФР.

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