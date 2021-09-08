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08.09.2021 15:42
Рубрика: Экономика

В России появился новый портал по финансовой грамотности

Текст: Роман Маркелов
В России начал работать новый образовательно-просветительский портал по финансовой грамотности "Мои финансы". Его презентация прошла на Московском финансовом форуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мои финансы" станет цифровой платформой развития финансовой грамотности, на которой пользователи найдут ответы на важные финансовые вопросы от профессионального сообщества и регуляторов, пояснили создатели портала - представители Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России. Ресурс создан в рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в России.

Фото: iStock
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Материалы портала (тексты, инфографики, подкасты и видео) посвящены ответственному финансовому поведению: правилам ведения личного и семейного бюджета, долгосрочному финансовому планированию, оптимизации расходов, сбережениям, инвестированию, защите прав потребителей и общественным финансам. Посетители ресурса могут оценить свой уровень финансовых знаний с помощью цифрового помощника - финансового трекера. Он определит пробелы в финансовых знаниях и даст рекомендации, как их исправить.

Кроме того, не понадобится искать дополнительную литературу на разных сайтах. В разделе "Библиотека" собрана база актуальных материалов для самообразования, которая подойдет как профессионалам финансового просвещения, так и тем, кто только начинает следить за финансовым здоровьем.

На портале также работает интерактивная карта финансовой грамотности, которая поможет пользователям отслеживать просветительские мероприятия во всех регионах России.

С 8 сентября портал "Мои финансы" работает в пилотном режиме, с 1 октября 2021 года пользователям станет доступно больше возможностей. Впоследствии функционал портала планируется регулярно расширять и совершенствовать.

Как заявил на пленарной сессии Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин, вся дальнейшая работа правительства будет построена вокруг человека, вокруг его семьи, обеспечения благополучия, повышения качества жизни, защиты здоровья, создания комфортной среды для жизни. "Здесь не менее важны шаги по повышению финансовой грамотности людей. Эти образовательно-просветительские программы должны значительно повысить устойчивость семейных бюджетов, дадут знания, как и куда лучше вложить свободные ресурсы, чтобы получить максимальный доход; как сформировать собственную финансовую подушку безопасности, накопить деньги на важную покупку. Это крайне востребованная деятельность и мы будем всячески поддерживать усилия общественных и частных организаций в этой сфере", - подчеркнул Мишустин.

Экономика Финансы Правительство Минфин

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