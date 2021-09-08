В России заработала первая служба психологической поддержки для мужчин

Не складываются отношения в семье? Нет контакта с ребенком? Потерял работу? Похожие ситуации в жизни, увы, встречаются повсеместно. Так уж сложилось, мужчины обычно варятся в собственном соку, а потому становятся заложниками своих же проблем.

Иногда переживания разделяют с друзьями, чаще - с бутылкой спиртного. Сеанс у психолога для многих сродни моветону. Создатели бесплатной службы психологической поддержки для мужчин, которая заработала недавно в Москве, надеются переломить эту нездоровую тенденцию.

Только для мужчин

Проект, получивший название "НеГорячаяЛиния", запустили создатели сети "ТыНеОдна". Они уверены: помогая женщинам и детям, нельзя оставлять за рамками мужчин, с которыми те живут. Сильный пол по привычке копит негатив в себе, поэтому тоже нуждается в профессиональной помощи. Кто-то агрессивен к близким, а кто-то и сам становится жертвой насилия, в основном психологического. Особенно это стало заметно в первую волну пандемии, рассказала "РГ" автор идеи и руководитель проекта психологической поддержки для мужчин Наталия Щанкина. Ей тогда довелось поработать на "горячей линии" по коронавирусу. В условиях кризиса, заметила она, возросло количество звонков от мужчин, но многие из них не знали, в какие двери стучать. Наталия взялась изучать вопрос и выяснила, что есть телефоны разных направлений для женщин. Например, специализированные, где консультируют по конкретной проблеме, "горячие", кризисные линии. Однако служб, куда бы мог обратиться мужчина со своей обычной жизненной ситуацией, не оказалось. А туда, где помогают женщинам, мужчины не идут. Это подтверждают различные международные исследования.

- Люди, которые далеки от психологии, очень легко путаются и пугаются, когда речь заходит о психологической помощи. Возникают разные опасения - меня сочтут психом, сообщат на работу, будут сложности с медкомиссиями, - говорит Наталия Щанкина. - Миф по-прежнему стоек, поэтому если в жизни мужчины возникает непростая ситуация, ему проще никуда не обращаться, а переживать это самостоятельно, часто с помощью алкоголя. Это в корне неправильно.

Мы вас слушаем

Мужская линия работает месяц и за это время успела принять 115 звонков, хотя авторы проекта опасались, что телефон будет молчать. Как рассказал сооснователь сети "ТыНеОдна" Евгений Лошак, мужчины обращаются анонимно, разговоры не записываются. Большинство звонков, по его словам, поступает из регионов. Консультации в среднем длятся 20-30 минут, а иногда и дольше. "Мы спрашиваем только возраст, - объяснил он. - Для нас это и аналитический момент: сможем понять, какие проблемы чаще всего беспокоят мужчин в определенном возрасте".

Чаще всего за помощью к психологу обращаются мужчины от 35 до 50 лет

На линии сейчас два психолога. Со временем авторы проекта планируют расширяться, но пока все упирается в финансирование. "НеГорячаяЛиния" существует на пожертвования и благотворительные взносы. Именно поэтому звонки для наших абонентов со всей территории России и с любого номера телефона бесплатные, а на линии работают не волонтеры, а профессиональные психологи. Это для нас принципиально, - рассказала Наталия Щанкина. - Когда мы найдем постоянное финансирование, сможем увеличить штат сотрудников, а это значит, что большее число людей смогут получить помощь не только в больших городах, но и в тех местах, где найти психологическую помощь практически невозможно".

Развод стресса

Чаще всего на линию обращаются мужчины от 35 до 50 лет (42%), следом - до 35 лет (37%). Остальные - старше 50 лет. Психолог Глеб Слобин, задействованный в проекте, говорит, что в общении с мужчинами есть свои нюансы. По его словам, мужчины чаще хотят конкретных рекомендаций, медленнее принимают идею об изменении собственного отношения к ситуации, а не изменения внешних людей и событий. С ними труднее разговаривать о переживаниях, им сложнее, нежели женщинам, позволить себе пожаловаться.

Самая распространенная тема - отношения с партнером. Во-первых, это супружеские конфликты. По словам Слобина, мужчины редко делятся семейными проблемами со своим окружением, в лучшем случае могут поделиться с другом, который обычно встает на сторону рассказчика. Во-вторых, это разводы. "Достаточно часто муж не чувствует, что терпение и душевные силы жены уже закончились, и решение о разводе становится для него неожиданностью, - отмечает психолог. - Резкая утрата близких отношений, одиночество, смена уклада жизни очень сильно подрывают психическое состояние мужчины и приносит много боли".

Еще одна болевая точка - мужчины редко уделяют внимание своему здоровью, нередко работают сразу в нескольких местах, попутно решают семейные вопросы. Отсюда - различные расстройства и нарушения душевного состояния. "Часто звонят с симптомами депрессии или проявлениями панического расстройства, что, разумеется, вызывает у мужчин недоумение, тревогу и желание понять, что происходит и, самое главное, что с этим делать", - объясняет Глеб Слобин.

25-летний Макар (имя изменено) о проекте узнал от подруги, которая скинула ему ссылку в Telegram. Он, как признается сам, перегружает себя работой, постоянно берет новые проекты, но регулярно проваливает дедлайны и не успевает отдыхать. Да и деньги получает не всегда вовремя. Поэтому из-за стресса часто нервничает и злится. По словам собеседника "РГ", к психологу он уже обращался не раз, потому ему было несложно позвонить на линию поддержки. "Чтобы вновь начать ходить на сеансы, нужно найти специалиста, договориться, внести визиты в расписание, выделить на это деньги, - объясняет он. - А просто позвонить с одной конкретной проблемой несложно. Решить ее за получасовой разговор невозможно, но стало спокойнее".

Бывает, абоненты застревают в своих переживаниях, снова и снова, как заколдованные, ходят кругами и вспоминают болезненные события своей жизни, не сдвигаясь с места. Иногда звонят мужчины, оказавшиеся в более серьезном тупике, единственным выходом из которого кажется суицид. "Конечно, это ложное решение, принимаемое под влиянием отчаяния, бессилия и чувства вины, - говорит Слобин. - Особенно важно разделить такое страшное состояние с консультантом, который поможет человеку увидеть другие варианты решения проблем, поддержит ростки надежды в душе и поможет поверить в возможность изменений к лучшему". В таких сложных ситуациях, признается он, от психолога требуются особая деликатность и терпение, чтобы помочь человеку. "Иногда это работа до седьмого пота, причем и в прямом, и переносном смыслах, - говорит Глеб. - После такого и консультанту тоже нужно отдохнуть и восстановиться".

Прямая речь

Как вам идея?

Андрей Смирнов, психолог-психотерапевт:

- Это нужное и своевременное нововведение. Ведь мужчины значительно реже обращаются за психологической помощью, нежели женщины. Причины этого в основном в воспитании. Настоящий мужчина должен решать свои проблемы сам - такова установка. Он не должен показывать свою слабость, не имеет права плакать и так далее. Всему этому нас долго учили в семье и школе. Именно поэтому при возникновении серьезной проблемы мужчина либо замыкается в себе и глушит свою боль алкоголем, либо ищет совета у друзей, у которых, как правило, тоже немного опыта в психологических вопросах. Нередко он попадает на мужские интернет-ресурсы, которые довольно однобоко пытаются решить проблемы, обвиняя во всех грехах женщин.

Зачастую мужчина не имеет представления об особенностях женской души, и такие невинные стремления выглядеть красиво и нравиться окружающим вызывают непонимание, ревность и грубейшие нарушения личных границ женщины. Порой это принимает уродливые формы оскорблений и даже побоев. И даже если мужчина принципиально не хочет идти к платному психологу, бесплатная линия поможет предотвратить скандалы и порой трагедии в семье. Номер телефона должен быть на виду у каждого подъезда жилого дома.

Кстати

В чем проблема?

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