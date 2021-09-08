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08.09.2021 22:27
Рубрика: Экономика

В Ростуризме назвали причины роста цен на туристские услуги в августе

Текст: Евгений Гайва
Стоимость туристских услуг выросла в августе в связи с ростом спроса, сообщили журналистам в Ростуризме.

Ранее Росстат сообщил, что в августе 2021 года выросла стоимость проживания в гостиницах категорий "три" и "пять звезд" от 4,4% до 8,3%, проживание в хостелах - на 2%, поездки на отдых в ОАЭ подорожали на 4,7%, автобусные экскурсии - на 0,8%. При этом туры в Турцию подешевели на 4,6%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 2,1%, путевки в санатории - на 0,5%, проживание в гостиницах категории "одна" и "две звезды" и мотелях - от 1,6% до 0,2%, а билеты в музеи и на выставки - на 1,5%.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Рост цен, зафиксированный Росстатом, является плановым, ежегодным и связан с подъемом спроса на высокие летние даты", - сообщили в Ростуризме. В ведомстве отметили, что туристическая отрасль в России имеет сезонный характер ценообразования, который коррелируется со спросом.

К тому же август является самым популярным туристическим месяцем. А осенью после летнего пика цены заметно снижаются.

Как указали в Ростуризме, на ценообразование также влияет география расположения объектов и вид туризма. Наибольший рост цен летом наблюдается в сегменте "четыре - пять звезд" на Юге России, в прибрежных курортных территориях. При этом, стоимость отдыха в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, оказалась ниже 2019-го доковидного года, действуют специальные акции, скидки.

Чтобы не допустить случаев недобросовестной конкуренции, не связанных с фактором сезонности и динамическим ценообразованием, Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором проводит регулярный мониторинг цен на гостиничные услуги, заметили в Ростуризме.

Экономика Товары и цены Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Росстат Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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