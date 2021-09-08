В аудиосервисе СберЗвук появились виртуальные ассистенты. Речь идет про интеграцию с семейством помощников Салют.

С 9 сентября сервисом можно управлять голосом - поиск песен, исполнителей или подкастов станет проще. Кроме того, Салют можно попросить рассказать биографию музыканта или узнать историю трека, а собираясь на улицу, узнать про погоду.

Также Салют поможет узнавать о звучащей музыке - Салют распознает песню и найдет ее в коллекции СберЗвука, и при необходимости добавит в плейлист.

Новая функция вначале будет доступна пользователям СберЗвук на Android-устройствах, а чуть позже и на iOS. Напомним, что iPhone и iPad также могут узнавать музыку и включать ее в Apple Music.